Facebook sahte hesapları tespit eden bir araç hazırlıyor

Rusya’nın sosyal medya üzerindeki etkinliğini kontrol altına almaya çalışan Facebook, yakında Internet Research Agency tarafından oluşturulmuş bir sayfayı beğenip beğenmediğiniz anlamanıza izin verecek. Yeni aracın önümüzdeki ay sonuna kadar kullanıma sunulması bekleniyor.

TEKNOLOJİ Rusya Facebook’u tehdit ediyor

Facebook, bir blog gönderisinde konu hakkında şu açıklamayı yaptı, “Yabancı aktörlerin 2016 ABD seçimlerinin öncesinde ve sonrasında nasıl güvensizlik yaymaya çalıştığını anlamak önemli. Bu yüzden bilgileri keşfettikçe bunları herkesle paylaşıyor ve kongre araştırmacılarına iletiyoruz.”

TEKNOLOJİ Zuckerberg özür diledi

Sosyal medya devi geçtiğimiz ay Rus etkisinin 126 milyon kişiye ulaştığını söylemişti. Bu rakamlara Instagram’da etkilendiği öne sürülen 20 milyon kişi dahil edilmemiş.

Firmanın genel danışmanı Colin Stretch, “tüm bu tehditler nedeniyle derin bir endişe duyuyoruz” diyor. Stretch, bu ‘kötü aktörleri’ etkisiz hale getirmek üzere mühendislik çalışmalarını arttırdıklarını, daha çok reklam denetçisi çalıştırıldığını ve politik reklamlar için daha fazla bilgi istenildiğini söylüyor.

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