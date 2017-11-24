TeknolojiFacebook sahte hesapları tespit eden bir araç hazırlıyor
İNTERNET

Facebook sahte hesapları tespit eden bir araç hazırlıyor

Facebook, geçtiğimiz günlerde ABD’deki seçimlerin Rusya kaynaklı hesaplar nedeniyle etkilendiği için özür dilemişti. Bu konuyla ilgili olarak sahte Rus hesaplarını farkında olmadan beğenip beğenmediğinizi ölçen bir araç sunmaya hazırlanıyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Facebook, ABD seçimlerindeki Rus etkisi nedeniyle önlemlerini arttırmaya devam ediyor.
Facebook, ABD seçimlerindeki Rus etkisi nedeniyle önlemlerini arttırmaya devam ediyor.

Rusya’nın sosyal medya üzerindeki etkinliğini kontrol altına almaya çalışan Facebook, yakında Internet Research Agency tarafından oluşturulmuş bir sayfayı beğenip beğenmediğiniz anlamanıza izin verecek. Yeni aracın önümüzdeki ay sonuna kadar kullanıma sunulması bekleniyor.

Rusya Facebook’u tehdit ediyor
TEKNOLOJİ
Rusya Facebook’u tehdit ediyor

  • Facebook, bir blog gönderisinde konu hakkında şu açıklamayı yaptı, “Yabancı aktörlerin 2016 ABD seçimlerinin öncesinde ve sonrasında nasıl güvensizlik yaymaya çalıştığını anlamak önemli. Bu yüzden bilgileri keşfettikçe bunları herkesle paylaşıyor ve kongre araştırmacılarına iletiyoruz.”

Zuckerberg özür diledi
TEKNOLOJİ
Zuckerberg özür diledi

Sosyal medya devi geçtiğimiz ay Rus etkisinin 126 milyon kişiye ulaştığını söylemişti. Bu rakamlara Instagram’da etkilendiği öne sürülen 20 milyon kişi dahil edilmemiş.

Firmanın genel danışmanı Colin Stretch, “tüm bu tehditler nedeniyle derin bir endişe duyuyoruz” diyor. Stretch, bu ‘kötü aktörleri’ etkisiz hale getirmek üzere mühendislik çalışmalarını arttırdıklarını, daha çok reklam denetçisi çalıştırıldığını ve politik reklamlar için daha fazla bilgi istenildiğini söylüyor.

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Facebook Snapchat'i kopyalamaya devam ediyor
TEKNOLOJİ
Facebook Snapchat'i kopyalamaya devam ediyor

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