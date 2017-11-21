Huawei Mate 10 Lite Türkiye’de satışa çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Mate 10 Lite modeliyle dikkat çekmişti. Huawei’nin ilk 4 kameralı modeli olma özelliği taşıyan bu telefon, büyük ekranı, yüksek ekran/gövde oranıyla da takipçilerinde merak uyandırmıştı.
Beklenen telefon nihayet Türkiye’ye giriş yaptı ve teknoloji marketlerinde yerini aldı. Huawei Mate 10 Lite için tavsiye edilen satış fiyatı 2.199 TL. Ayrıca telefonun 2 yıl Huawei Türkiye garantisi de bulunuyor.
Huawei Mate 10 Lite’ın özellikleri şu şekilde:
- İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat
- Boyutlar: 156.2 x 75.2 x 7.5 mm
/ 164 gr ağırlık
- Ekran: 5.9-inç 1080 x 2160 IPS LCD ekran / %76.5 ekran-gövde oranı
- İşlemci: HiSilicon Kirin 659 (Quad-core 2.36 GHz + quad-core 1.7 GHz)
- Grafik işlemci: Mali-T830 MP2
- RAM: 4GB
- Depolama alanı: 64GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)
- Arka Kamera: Çift kamera 16MP + 2MP, hibrit odaklama, derinlik efekti Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt
- Ön Kamera: 13MP + 2MP, derinlik efekti
- Batarya: 3.340 mAh