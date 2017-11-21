TeknolojiHuawei Mate 10 Lite Türkiyede satışa çıktı
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Huawei Mate 10 Lite Türkiye’de satışa çıktı

Huawei'nin merakla beklenen akıllı telefonu Mate 10 Lite Türkiye'de satışa çıktı. Derinlik özellikli 4 kamerası, 5.9-inç büyüklüğündeki dev ekranı ve şık tasarımıyla adından bahsettirmeyi başaran telefon, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Huawei Mate 10 Lite, Türkiye'de 2199 TL'den satışa sunuluyor.
Huawei Mate 10 Lite, Türkiye'de 2199 TL'den satışa sunuluyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Mate 10 Lite modeliyle dikkat çekmişti. Huawei’nin ilk 4 kameralı modeli olma özelliği taşıyan bu telefon, büyük ekranı, yüksek ekran/gövde oranıyla da takipçilerinde merak uyandırmıştı.

Beklenen telefon nihayet Türkiye’ye giriş yaptı ve teknoloji marketlerinde yerini aldı. Huawei Mate 10 Lite için tavsiye edilen satış fiyatı 2.199 TL. Ayrıca telefonun 2 yıl Huawei Türkiye garantisi de bulunuyor.

Huawei Mate 10 Lite’ın özellikleri şu şekilde:

  • İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat
  • Boyutlar: 156.2 x 75.2 x 7.5 mm
    / 164 gr ağırlık
  • Ekran: 5.9-inç 1080 x 2160 IPS LCD ekran / %76.5 ekran-gövde oranı
  • İşlemci: HiSilicon Kirin 659 (Quad-core 2.36 GHz + quad-core 1.7 GHz)
  • Grafik işlemci: Mali-T830 MP2
  • RAM: 4GB
  • Depolama alanı: 64GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)
  • Arka Kamera: Çift kamera 16MP + 2MP, hibrit odaklama, derinlik efekti Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt
  • Ön Kamera: 13MP + 2MP, derinlik efekti
  • Batarya: 3.340 mAh

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