Huawei Mate 10 Lite Türkiye’de satışa çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Mate 10 Lite modeliyle dikkat çekmişti. Huawei’nin ilk 4 kameralı modeli olma özelliği taşıyan bu telefon, büyük ekranı, yüksek ekran/gövde oranıyla da takipçilerinde merak uyandırmıştı.

Beklenen telefon nihayet Türkiye’ye giriş yaptı ve teknoloji marketlerinde yerini aldı. Huawei Mate 10 Lite için tavsiye edilen satış fiyatı 2.199 TL. Ayrıca telefonun 2 yıl Huawei Türkiye garantisi de bulunuyor.

Huawei Mate 10 Lite’ın özellikleri şu şekilde: