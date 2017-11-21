TeknolojiHuaweinin namaz saati uygulaması tartışmalara yol açtı
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Huawei'nin namaz saati uygulaması tartışmalara yol açtı

Çinli teknoloji devi Huawei yeni amiral gemisi Mate 10’a namaz saatleri uygulaması ekledi. Bu özellik Çin sosyal medyasını ikiye ayırdı. Huawei’nin yanıtı ise daha büyük bir tartışmaya yol açtı.

Mustafa KalkanYeni Şafak
Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 10, teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 10, teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 10 Pro’daki namaz saatleri uygulaması geçtiğimiz hafta eleştirilere maruz kaldı. Çince ve İngilizce yayın yapan Sixth Tone isimli yayın organı bu özellikle ilgili bir yazı yayınladı ve tepkilerden sonra yazı silindi.

Şirket, namaz saatli modelin Çin pazarında satılmayacağını ve Müslüman ülkelerdeki müşteriler için tasarlandığını açıkladı. Daha sonra bu özellikle ilgili tanıtımları resmi web sitesi ve diğer tüm çevrimiçi platformlardan kaldırdı.

Sabah namazını gösteren ekran.

Bu açıklamanın üzerine Çin sosyal medyası ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar namaz saati uygulamasının bir sorun olmayacağını savunurken bazı kullanıcılar ise ağır eleştirilerde bulundu.

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Bir kullanıcı tartışmalarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Böyle bir özelliğin olması Huawei’nin Müslümanlarla dost olduğu anlamını taşımaz. Bu sadece firmanın Müslüman müşterileri hedeflediğini gösterir. Eğer Müslüman değilseniz bu özelliği kullanmayın, sizi etkilemeyecektir.

Huawei’nin ezan saati uygulaması telefonun standart uygulamaları arasında yer alıyor. Ancak bu özellik sadece Suudi Arabistan’da satılacak telefonlar için geçerli.

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