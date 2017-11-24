iPhone X, Türkiye'de resmen satışa çıktı

Apple, iPhone X'un Türkiye'de resmen satışa sundu. . ABD'li teknoloji devi, yeni iPhone'u 24 Kasım'da satışa sunacağını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Apple'ın satış rekorları kıran telefonunun ülkemizde satışa çıkmasıyla da kısmi kalabalık oluştu.
iPhone X'un Türkiye fiyatları şu şekilde:
- 64GB - 6.099 TL
- 256GB - 6.799 TL
- İşletim sistemi: iOS 11
- Boyutlar: 143.6 x 70.9 x 7.7 mm / 174 gr ağırlık
- Ekran: 5.8-inç 1125 x 2436 OLED ekran / %81.23 ekran-gövde oranı
- İşlemci: Apple A11 Bionic
- Grafik işlemci: Apple M11
- Depolama alanı: 64GB / 256 GB
- Arka Kamera: Çift kamera 12-megapiksel f/1.8 ve f/2.4, 2x optik zum OIS, 60 fps 4K video kayıt, Portre Modu
- Ön Kamera: 7-megapiksel f/1.7
- Batarya: 2716 mAh