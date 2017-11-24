TeknolojiiPhone X, Türkiyede resmen satışa çıktı
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iPhone X, Türkiye'de resmen satışa çıktı

Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeni iPhone X, Türkiye'de resmen satışa çıktı. Bazı mağazaların gece 12'de satışa sunduğu iPhone X için kısmi kalabalık oluştu. Apple'ın 10. yıla özel ürettiği yeni iPhone, ülkemizde 6.099 TL'den satılıyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
iPhone X, geniş ekran/kasa oranı, gelişmiş kamerası ve Face ID teknolojisiyle dikkat çekiyor.
iPhone X, geniş ekran/kasa oranı, gelişmiş kamerası ve Face ID teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Apple, iPhone X'un Türkiye'de resmen satışa sundu. . ABD'li teknoloji devi, yeni iPhone'u 24 Kasım'da satışa sunacağını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Apple'ın satış rekorları kıran telefonunun ülkemizde satışa çıkmasıyla da kısmi kalabalık oluştu.

iPhone X'un Türkiye fiyatları şu şekilde:

  • 64GB - 6.099 TL
  • 256GB - 6.799 TL

  • İşletim sistemi: iOS 11
  • Boyutlar: 143.6 x 70.9 x 7.7 mm / 174 gr ağırlık
  • Ekran: 5.8-inç 1125 x 2436 OLED ekran / %81.23 ekran-gövde oranı
  • İşlemci: Apple A11 Bionic
  • Grafik işlemci: Apple M11
  • Depolama alanı: 64GB / 256 GB
  • Arka Kamera: Çift kamera 12-megapiksel f/1.8 ve f/2.4, 2x optik zum OIS, 60 fps 4K video kayıt, Portre Modu
  • Ön Kamera: 7-megapiksel f/1.7
  • Batarya: 2716 mAh

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