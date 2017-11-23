iPhone X Türkiye'de satışa çıkıyor

64 GB için 6 bin 99 TL, 256 GB için ise 6 bin 899 TL fiyatlarından satılarak kullanıcılara sunuluyor.

3 Kasım tarihinde 55 ülkede satışa sunulan iPhone X modeli, Türkiye'de çıktığı günden bu yana merakla bekleniyordu. Yarın sabah saatleri itibariyle iPhone X, gümüş ve uzay grisi seçenekleriyle, apple.com.tr ve Apple Store’ların yanı sıra Apple Yetkili Bayileri’nden satışa sunulacak.

Türkiye'de iPhone X, 64 GB için 6 bin 99 TL, 256 GB için ise 6 bin 899 TL fiyatlarından satılarak kullanıcılara sunuluyor.

OYNAT 00:00 Apple'ın 10. yıla özel tasarladığı iPhone X ABD'li teknoloji lideri Apple, dün akşam tabiri caizse gövde gösterisi yaptı ve 3 yeni iPhone tanıttı. Herkes iPhone 7s beklerken Apple, bu modeli atladı ve iPhone 8, 8 Plus ve 10. yıla özel tasarladığı iPhone X'i gün yüzüne çıkardı.

Bazı kullanıcılar şikayetlerini dile getirdi

iPhone serisinin son modeli iPhone X, dünyada çıktığı günlerden itibaren birçok kullanıcı tarafından şikayet edilmişti.

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Dokunmatik sorunu, ses problemi ve yeşil ışık sıkıntılarının iPhone'un X modelinde göze çarpması, sosyal medya ve dilekçe yoluyla Apple şirketine iletildi. Ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, Apple bu şikayetleri kabul ederek yeni güncellemelerle problemleri ortadan kaldıracakları açıklamasını yapmıştı.

iPhone X apple.com.tr ve Apple Store’ların yanı sıra Apple Yetkili Bayileri’nden satışa sunulacak

iphone X'in özellikleri neler

iPhone X ekran noktasında 5.8 inç’lik OLED ekrana sahip. Ekran içerisinde ise 1125 x 2436 piksel ekran çözünürlüğü olan iPhone X’i kullanacaklar, True Tone özelliği ile ortama göre ekran parlaklığını ayarlayabilecek, 3D Touch özelliği ile yüzlerini telefonlarına parola koyabilecek. Ekran noktasında son olarak iPhone X, 625 nit güce sahip ekran parlaklığı hizmeti tanıyor.

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Ağırlığı 174 gram olan iPhone X, Apple A11 Bionics, tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi ile hizmet veriyor. 3 GB RAM’e sahip telefonun arka kamerası12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.4 (OIS destekli) 60 fps 4K, 240 fps 1080p video kaydı hizmeti sağlıyor. Ön kamerası ise 7 megapiksel, f/2.2 diyafram açıklığına sahip, 1080p video kaydı ve Face ID kamerası ile taliplilerinin karşısına çıkıyor.

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