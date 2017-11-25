iPhone'daki şarkıları kolay kopyalama yöntemi

Müzikleri iPhone’dan PC’nize aktarmak, oldukça zor bir iş. iTunes ile bunu yapamıyorsunuz bile ancak Sharepod isimli araç ile bu işlem çok kolay.

Kuruluma bile ihtiyaç duymayan bu program ile iOS cihazınızdaki müzikleri dosya gezgini üzerinden yönetebiliyorsunuz. Müzikleri, videoları ve çalma listelerini iPhone, iPod ve iPad’inizden kolay bir şekilde bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

Sharepod’da bazı temel düzenleme işlevleri de bulunuyor. Örneğin albüm fotoğraflarını, çalma listelerini ve müzikleri cihazınızdan silebiliyor ve etiketleri düzenleyebiliyorsunuz. Araç içerisindeki veritabanı yedekleme işlevi, aktarım sırasında işlerin yolunda gitmemesi halinde geriye kolayca dönmenizi sağlıyor.

İndirme linki:

https://www.getsharepod.com/do...