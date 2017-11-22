İşte Playstation 5'in fiyatı ve özellikleri

PlayStation 5’le ilgili olarak Layden, konsolun önünde hala zaman olduğunu gösterdi. Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise PS5’in 2018’de E3’te tanıtılması planlanıyor. Yeni konsolun “gerçek” 4K kalitesini desteklenecek.PC oyuncuları sağlam bir sistem kurarak oyunları rahatlıkla 4K’da oynayabiliyorlar. Bu durum PS4 ve diğer konsol oyuncuları için mümkün değil. Gerek PS4 Pro gerekse de Xbox Scorpio gibi cihazlarla 4K’ya yaklaşılmış olunsa da, gerçek 4K’nın yeni konsollarla birlikte gelmesi bekleniyor.

Endüstri analisti Michael Pachter, PS4 Pro'nun muhtemelen yeni taban model olacağını düşündüğünü belirtiyor.

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Şu andaki konsol jenerasyonu, PS4 Pro ve Xbox One X gibi geliştirmeleri de sayarsak, dört yaşına girmiş durumda. Ubisoft'un CEO'su Yves Guillemot'un sözlerine göre, bir sonraki nesle kadarsa en azından iki yıl daha bekleyebiliriz.

Playstation 5 ne zaman çıkacak ?

Pazar kaynaklarına göre PS5, 2018'de piyasaya sürülebilir, yine de kaynak bu tarihin "Bir olasılık" olduğunu vurguluyor. Konsolun 2019'a da sarkabileceğini belirtiyor. Eski analist raporlarında PS5 için 2019 tarihi verilmişti.

Playstation 5'in fiyatı ne kadar?

Aynı sitenin son paylaştığı bilgiye göre PlayStation 5'in fiyatı 500 dolar civarında olacak. Kabaca çeviri yaparsak 1865 TL'ye denk gelen bir fiyatı var.

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Playstation 5'in özellikleri neler?

PS5'in özelliklerine gelecek olursak, Learnbond sitesinde yazanlara göre yeni konsol doğrudan 4K desteğine sahip. Tabii ki sağlam bir VR desteği de sunacak. Konsolun işlemcisini AMD temin edecek. PS5'in, en aşağı 8 TFLOPS olacağı öngörülüyor. Hatta 10 veya daha yukarı bile olabilir. TFLOPS'u bilmeyenler için de kısaca açıklayayım. Bir işlemcinin bir saniyede trilyon Floating Point (Kayan nokta) işlemi yapmasına TFLOPS denilebilir. 1 trilyon kayan nokta 1 TFLOPS, 8 trilyon kayan nokta 8 TFLOPS oluyor.