Konum servislerini kapatsanız da, Google sizi takip ediyor

Dünyanın en yaygın kullanılan mobil işletim sistemi Android, Google tarafından geliştiriliyor.

Google'ın tüm Android cihaz sahiplerinin konum bilgilerini takip ettiği ve topladığı ortaya çıktı. Can güvenliği gerekçesiyle ya da başka sebeplerle konum servislerinin kapatılması, cihaza SIM kart takılmaması ya da herhangi bir uygulama kullanılmaması bile Google'ın lokasyon bilgilerini ele geçirmesini engelleyemiyor.

Quartz'ın araştırmasıyla ortaya çıkan bu ihlal, siteye açıklama yapan ancak adı açıklanmayan Google sözcüsü tarafından da doğrulandı.

Sputnik'te yer alan habere göre Android yazılımıyla çalışan cihazlar, 2017 yılının başından beri kullanıcıların konum bilgilerini yakın baz istasyonlarının adresleri aracılığıyla topluyor ve internete bağlandıkları anda verileri Google'a gönderiyor. Birden fazla istasyonun adres bilgilerinin iletilmesiyle şirket, kullanıcıların konumuna ilişkin mümkün olduğunca net veriler elde edebiliyor.

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Bu uygulama sayesinde Google kişilerin konumları ve hareketleri hakkında, makul bir tüketici gizlilik beklentisinin çok ötesine geçen verilere erişebiliyor. Android cihazlar, konum servisleri kapalı haldeyken fabrika ayarlarına döndürülseler dahi adres bilgilerini Google'a gönderiyor.

Google konum verilerini elde ettiğini kabul etti

Quartz'ın sorularını yanıtlayan ancak haberde adı belirtilmeyen Google sözcüsü, gizlilik beklentilerini ihlal eden uygulamanın 2017 yılının başında Android cihazlarda hayata geçirildiği belirtti.

"Ocak 2017'de mesaj dağıtım hızını ve performansını daha da artırmak için hücre kimliği kodlarını ek bir sinyal olarak kullanmaya başladık" diyen yetkili, bu bilgilerin depolanmayarak ilgili işlemin ardından derhal terk edildiğini savundu. Sözcü, Aralık 2017'deki yeni güncelleme ile uygulamaya son verileceğini ileri sürdü.

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Sözcünün açıklamalarına karşın, kullanıcıların adres bilgilerini toplanmasının mesaj servisine ne tür bir katkısının olduğu belirsiz.

Korunmak isteyen kullanıcılar için risk

Google'ın uygulaması, özellikle korunma amacıyla konum servisini kapatan kişiler için risk teşkil ediyor. Her telefonun, konum verisinin ilişkilendirilebileceği benzersiz bir kimlik numarasına sahip olduğunu hatırlatan Quartz, Google'a gönderilen verilerin, şifrelenmiş olsalar da casus yazılımlar veya diğer yöntemlerle istenmeyen taraflarca elde edilebileceklerinin altını çiziyor.

Google'ın gizlilik politikası ne diyor?

Google'ın konum paylaşımını kapsayan gizlilik politikası bölümü, şirketin ilgili verileri toplayacağını bildirirken, lokasyon servisleri kapatıldığında cihazdan veri alınıp alınmayacağına ise değinmiyor.

Londra merkezli güvenlik şirketi Hacker House'un uzmanlarından Matthew Hickey, Quartz'a yaptığı açıklamada, kullanıcıların rızasına bakılmaksızın konum verilerinin toplanmasını "gizemli bir durum" olarak nitelendirdi. Hickey, SIM kart olmadığında ya da konum servisi kapatıldığında dahi Google'ın bu tür verileri toplamasının oldukça müdahaleci olduğunu ifade etti.

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Reklam verenlere izin

Google, bu yöntemi kullanarak topladığı verileri depolamadığını ve kullanmadığını söylese de, ticari değeri bariz bir yaklaşımla reklam verenlerin, konum bilgileri vasıtasıyla tüketicileri hedeflemesine izin veriyor.

Quartz'a göre şirket, örneğin kişinin bir mağazada bulunup bulunmadığını söyleyebilir ve kullanıcının daha sonra göreceği reklamları belirlemek üzere bu bilgiler kullanılabilir.

Kişilerin rızaları olmadan elde edilen konum verilerinin Google tarafından gizli servisler ile paylaşıp paylaşılmadığı ya da casus yazılımlar aracılığıyla bu bilgilerin üçüncü tarafların eline geçip geçmediği henüz bilinmiyor.