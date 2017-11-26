NASA’ya satmayı başardılar

Roket kalkışı, şimşek çakması, yıldırım düşmesi, balon patlaması, bardak kırılması, su damlalarının sıçraması gibi milisaniyeler içinde gerçekleşen olayların fotoğrafını nasıl çekersiniz?

Türk girişimcilerin geliştirdiği bir cihaz, bu sorunun cevabını veriyor. Onur Çelik, Erkan Yiğiter ve Ali Emir Bayraktar’ın imzasını taşıyan Miops isimli kamera tetikleyici uygun maliyetli cihaz, çok yüksek hızlı fotoğraf makinelerine alternatif oldu.

Milliyet'in haberine göre Miops kamera tetikleyici, Kickstarter platformu ile dünya çapında tanınan bir ürün haline geldi. Kamera ya da flaşları tetikleyerek, fotoğrafçıların refleksleriyle yakalamasının çok zor olduğu yüksek hızlı anlık olayların fotoğraflanmasını sağlayan, üzerinde özel bir gömülü yazılım barındıran elektronik bir cihaz.

REKLAM

Girişimcilerden Onur Çelik, 1982 doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektronik Mühendisliği eğitimi aldı. Çelik, kurumsal firmalarda çalıştığı dönemde hem kendisinin hem de ortaklarının girişimcilik hevesi ve elektronik merakı sayesinde ‘yıldırım fotoğrafı’ çekilebilmesini sağlayan kamera tetikleyici ürününü tasarladıklarını anlatıyor. 2014 yılında, bu ürünü daha da geliştirerek dünyada ilk olan ve birden fazla sensörden aldığı veriyi yorumlayarak fotoğraf makinelerini otomatik olarak tetikleyen cihazı geliştirdiler. 2016 yılında ise girişimcilik serüvenlerini başlattılar. Yıldız Teknopark içinde Miops Teknoloji’yi kurarak Ar-Ge faaliyetlerine başladılar.

Kimi roket, kimi bomba!

Çelik, bugüne kadar kamera tetikleyicilerini dünyada 10 binin üzerinde farklı kişinin kullandığını söylüyor. Çekilen fotoğrafları da Miopstrigger adlı Instagram hesabında paylaşıyorlar.

REKLAM

Miops, dünyada pek çok önemli projenin fotoğraflanmasını sağladı. Miops’un müşterileri arasında ABD’de kamera ekipman mağazalarından B&H, NASA ve Amerikan Ordusu gibi kamu kuruluşları da var. NASA, Miops ürünlerini roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında kullanırken, Amerikan Ordusu ise bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullanmış.

Nasıl kullanılıyor?

Onur Çelik, Miops Smart tetikleyicinin nasıl kullanıldığını da şöyle anlatıyor:

“Fotoğraf makinenize bizim sağladığımız özel bir kablo ile bağlanıyor ve cihazın ara yüzünden ya da akıllı telefon uygulaması üzerinden istediğiniz modu ve o Moda ait parametreleri seçiyorsunuz. Daha sonra ise anlık olayın (şimşek, balon patlaması, bardak kırılması vs) bekliyorsunuz. Cihazımız bu olay gerçekleştiğinde çok hızlı bir şekilde bunu algılıyor ve fotoğraf makinenize gerekli çekim sinyalini göndererek o anın fotoğrafının yakalanmasını sağlıyor.”

Miops 25 ülkedeki bayiler aracılığıyla kullanıcılara ulaşıyor. Satış fiyatı ise 219 dolar olarak belirlenmiş.

Yeni ürünler yoldaOnur Çelik ve ortakları Miops’un elde ettiği başarının ardından geçen ay pazarda yerini alan Miops Mobile Remote’u geliştirmiş. Bu cihaz, akıllı telefonların yeteneklerini profesyonel fotoğraf makineleri ile birleştiren ve birçok özgün mod ile fotoğraf makinelerinin uzaktan yönetilmesini sağlayan bir akıllı kamera kontrol cihazı. Ürün, yine firmanın geliştirdiği akıllı telefon uygulamaları ile kullanılarak fotoğrafçılara ilginç ve yaratıcı fotoğraflar çekebilme olanağı sağlıyor. Onlar, önümüzdeki yıl da video çekimlerine yönelik yeni inovatif projelerini hayata geçirmeyi planlıyor. Çelik, şunları dile getirdi:

REKLAM

“Ürettiğimiz ürünlerin tamamını ihraç ediyoruz ve 2018 yılı için kendimize 10 milyon lira ihracat hedefi koyduk. Bu hedefimizi gerçekleştirerek ülkemiz ihracatına katkıda bulunmak ve firmamızı daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz.”



