Önümüzdeki yıl kargolarını Drone ile yollayacak

Taşımacılık ve e-ticaret alanında yeni atılımlara imza atan PTT, kargoların müşteriye daha hızlı ve daha güvenli ulaştırılması konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Uluslararası E-ticaret Konferansı'nda e-ticaret ve PTT'nin geleceği hakkında yeni planlarını açıklayan yetkililer, kargo teslimatlarında drone kullanmayı planladıklarını açıkladı. Bildiğiniz gibi dünyanın önde gelen e-ticaret ve taşımacılık devleri, dronela teslimata çoktan başlamıştı.

Antalya’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'yla PTT'nin birlikte düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Konferansın da yapılan açılamaya göre 2018 yılındaPTT’de dronela kargo teslimatına başlayacak.

Bu teknolojiyi kullanan DHL, UPS, Amazon ve AliBaba’dan sonra PTT’de dünya üzerinde drone ile teslimat yapan 5. firma olacak.