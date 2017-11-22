TeknolojiÖnümüzdeki yıl kargolarını Drone ile yollayacak
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Önümüzdeki yıl kargolarını Drone ile yollayacak

Türkiye’nin önde gelen taşımacılık ve e-ticaret devi PTT, müşterilerine kargolarını dronela teslim edeceğini açıkladı. 2018 yılında faaliyete sokmayı planladığı bu yeni proje sayesinde kargolarını daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde müşterilerine ulaştıracak

Haber MerkeziYeni Şafak
PTT 2018 yılında kargo dağıtımını yapmayı planlıyor.
PTT 2018 yılında kargo dağıtımını yapmayı planlıyor.

Taşımacılık ve e-ticaret alanında yeni atılımlara imza atan PTT, kargoların müşteriye daha hızlı ve daha güvenli ulaştırılması konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Uluslararası E-ticaret Konferansı'nda e-ticaret ve PTT'nin geleceği hakkında yeni planlarını açıklayan yetkililer, kargo teslimatlarında drone kullanmayı planladıklarını açıkladı. Bildiğiniz gibi dünyanın önde gelen e-ticaret ve taşımacılık devleri, dronela teslimata çoktan başlamıştı.

Antalya’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'yla PTT'nin birlikte düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Konferansın da yapılan açılamaya göre 2018 yılındaPTT’de dronela kargo teslimatına başlayacak.

Bu teknolojiyi kullanan DHL, UPS, Amazon ve AliBaba’dan sonra PTT’de dünya üzerinde drone ile teslimat yapan 5. firma olacak.

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