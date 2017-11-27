Protonun manyetik döngüsünün hassas ölçümü yapıldı

Bilim insanları bu ölçümün milyarda bir kesinlikte yapıldığını bildirdi.

Japonya'daki RIKEN Araştırma Enstitüsüne bağlı Ulmer Temel Simetriler Laboratuvarı (SML), Almanya'daki Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Max Planck Nükleer Fizik Enstitüsü ve GSI Helmholtz Ağır İyon Araştırma Merkezinden bilim adamlarından oluşan uluslararası araştırma ekibi, tek bir proton parçacığını iki ayrı tuzakta yalıtarak yaptıkları ölçümde, manyetik döngünün, artı kutupta 2,79284734462 nükleer manyeton, eksi kutupta ise 0,00000000082 nükleer manyetonda ortaya çıktığını hesapladı.

Bilim adamları ölçümün milyarda bir kesinlikte yapıldığını bildirdi.

Ölçüm için tek bir proton parçacığını önce "Penning tuzağı" adı verilen statik manyetik alanda yalıtan bilim adamları, burada proton parçacığının artı kutuptaki ivmelenme ve dönüş frekanslarını kayda aldı. Ardından manyetik tüpe aktarılan protonun eksi kutupta nasıl döngü değiştirdiği gözlendi.

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Araştırmanın başyazarı Georg Schneider, bu teknik sayesinde İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) yürüttüğü anti madde deneylerine benzer kesinlikte gözlemlerin yapılabileceğine dikkat çekti.

Schneider, "Bu sayede bugün kainatta neden anti madde bulunmadığını açıklama olanağına kavuşabiliriz." ifadelerini kullandı.