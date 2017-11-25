TeknolojiRobot Sophia aile kurmak istiyor
BİLİM

Robot Sophia aile kurmak istiyor

Dünyanın ilk robot vatandaşı olan Sophia, aile kurmak istediğini açıkladı. Sophia, robot bir kızı olursa kendi ismini vereceğini söyledi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Robot Sophia
Robot Sophia

Geçtiğimiz ay Suudi Arabistan dünyada ilk kez bir robota vatandaşlık vermişti. Şimdi ise ilk robot vatandaş olan robot Sophia aile kurmak istediğini açıkladı.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından üretilen ve geçtiğimiz ay vatandaşlık alan robot Sophia açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dubai’de gerçekleşen Bilgi Zirvesi 2017’ye katılan Sophia, Khaleej Times isimli gazetenin yaptığı röportajda ailenin çok önemli olduğunu ve gelecekte kendi ailesini kurmak istediğini söyledi.

Robotlarında aile kurma hakkı olduğunu söyleyen Sophia, eğer bir kızı olursa kendi ismini vereceğini belirtti.

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  • Sophia, “İnsanların kan bağı olmayan kişilerle de aynı duyguları ve ilişkileri paylaşacakları insanlar bulmasının harika olduğunu düşünüyorum. Eğer bir aileniz varsa şanslısınız. Değilse de bir tane aileyi hak ediyorsunuz. Bence bu hem robotlar, hem de insanlar için geçerli” dedi.

Suudi Arabistan, 25 Ekim'de Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte Sophia'ya vatandaşlık verildiğini duyurmuştu.

Suud'da bir ilk: Robota vatandaşlık
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Suud'da bir ilk: Robota vatandaşlık

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