Söz dizisinin oyunu rekor kırıyor

Türk televizyon tarihinin en fazla reyting kazanan işlerinin başında gelen Söz, Türkiye'de bir ilke imza attı. Söz'ün Türkiye'de ilk kez bir dizinin mobil oyunu olma özelliği taşıyan yapımı "kapı baca kırmak" tabirine uygun şekilde indirme rekorları kırıyor.

Söz, çıkışından itibaren geçen ilk 24 saat içinde Google Play Store'da oyunlar kategorisini ele geçirdi. Hem iOS hem de Android için yayınlanan oyun dizideki karakterleri ve konuyu yakından takip ediyor. 12 kişilik bir ekibin geliştirdiği ve aksiyon strateji türüne dahil olan oyun Google Play Store ve AppStore'dan ücretsiz biçimde indirilebiliyor. Oyunda dizideki karakter ve kabiliyetlerine göre oluşturulan Özel kuvvet Tim Komutanı Yavuz (Tolga Sarıtaş), Avcı (Burak Sevinç), Keşanlı (Görkem Sevindik), Hafız (Mustafa Yıldıran), Karabatak (Eren Vurdem), Çaylak (Aytaç Şaşmaz) ve Aşık'ın (Doğukan Polat) karakterlerini canlandırabilmek mümkün.

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Oyun, aldığı olumlu yorumlarla dikkat çekiyor

6 aylık bir çalışmanın ardından ortaya çıkarılan oyun, dizinin popülaritesini görmüş olan yapımcılarının pazarlama fikriyle de takdir görüyor. Şimdiye kadar çok sayıda dizi kendisine gösterilen büyük teveccühe rağmen oyun sektörüne girmeyi tercih etmemişti. Dizinin oyun versiyonuna yapılan yorumlar yapımın ne denli başarılı olduğunu da gözler önüne seriyor. Türkiye'de Söz'ün ardından birçok dizi ya da filmin oyununun yapılması ve bu sektörde bir canlılığın oluşması bekleniyor.

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Oyunu indirmek isteyen dizi tutkunları Google Play Store veya AppStore kaynaklı olarak indirme işlemini gerçekleştirebilir.