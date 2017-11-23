Türkiye’de günlük sosyal medya kullanımı kaç saat?

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla insanların sosyalleşme anlayışı da değişti. Artık dünya çapında pek çok kişi sosyal ağlara dahil oluyor ve bu ağlar üzerinden insanlarla bağlantı kuruyor. Elbette sosyal medya sadece bunun için değil; haber, eğlence, moda vs. takibi için de kullanılıyor. Fakat her koşulda gün içinde insanların çokça vaktini alıyor.

We Are Social ekibinin bu yıl yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de de sosyal medya kullanımı bir hayli fazla. Rapora göre Türkiye nüfusunun yüzde 60’ı (yaklaşık 48 milyon kişi), her gün ortalama 3 saat 1 dakikasını sosyal medya kullanarak geçiriyor.

REKLAM

48 milyonun yüzde 87’si her gün düzenli olarak internete giriyor ve sosyal medya harici 3 saat 45 dakikasını internette harcıyor. Yani toplama baktığımızda 6 saat 46 dakikalık bir internet kullanımı karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu ise yüzde 57 ile YouTube. Dünyanın en popüler video izleme platformunu yüzde 56 ile Facebook, yüzde 45 ile de Instagram takip ediyor.