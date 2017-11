Türkiye’de günlük sosyal medya kullanımı kaç saat? We Are Social ekibinin 2017 yılına dair yayımladığı rapora göre Türkiye'deki sosyal medya kullanım oranları belli oldu. Araştırmaya göre Türkiye nüfusunun büyük kesimi her gün yaklaşık 7 saatini internette geçiriyor.

Haber Merkezi 23 Kasım 2017, 15:30 Yeni Şafak