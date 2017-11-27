Windows'u hızlandırmak için 7 ipucu

Dünyanın en yaygın işletim sistemi olan Windows, diğer işletim sistemlerine göre yavaş kalabiliyor. Güncellemeler sayesinde performans iyileştirmeleri söz konusu olsa da sizinle paylaşacağımız yöntemler çok daha etkili olacaktır. Bilgisayarınızı hızlandırmak için saatlerinizi harcamadan basit ve uygulanabilir yöntemleri kullanabilirsiniz.

1. Bazı programları başlangıçtan kaldırın: PC'nizi hızlandırmanın en kolay yollarından bir tanesi, gereksiz programları başlangıçtan kaldırmak. Görev Yöneticisi'ni açın ve Başlangıç sekmesine tıklayarak listedeki öğeleri tek tek inceleyin. Başlangıçta ihtiyacınız olmayan programlara sağ tıklayın ve Devre dışı bırak seçeneğine tıklayın. Birkaç programı devre dışı bıraktığınızda bilgisayarınız daha hızlı açılacak.

2. Windows'un görsel efektlerini kapatın: Pencereleri küçültüp büyütürken veya yazı tiplerinin kenarlarını yumuşatırken kullanılan animasyonlar görüntüyü daha hoş hale getiriyor. Ancak bu özellikleri kapatarak görsel güzelliği performansa tercih edebilirsiniz. Başlat menüsüne performans yazın ve Windows'un görünümünü ve performansını ayarla seçeneğine tıklayın. Bu pencerede bir dizi performans seçeneği göreceksiniz. Bu seçeneklerde göz gezdirin ve dilediklerinizi kapatın. En iyi performans için "En iyi performans için ayarla" seçeneğini kullanabilir, tüm seçenekleri kapatabilirsiniz.

3. Güç planını kontrol edin: Ayarlar > Sistem > Güç ve uyku yolunu izleyin. Ek güç ayarları bağlantısına tıklayın ve Dengeli planı kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Bu plan güç tüketimini yaptığınız işe göre ayarladığı için genellikle tüm kullanıcılar için en iyi seçenek.

4. Eski ve gereksiz uygulamaları kaldırın: Ayarlar > Uygulamalar yolunu izleyin ve yüklü programların listesine bir bakın. Kullanmadığınız veya ihtiyacınız olmayan programlara tıklayıp Kaldır'a tıklayın.

5. Sabit diskinizi temizleyin: Sabit diskinizde binlerce dosya biriktiyse, biraz temizlik PC'nizin nefes almasını sağlayabilir. Eski dosyaları temizlemek için yeni bir program yüklemenize gerek yok. Başlat menüsüne Disk Temizleme yazın ve Windows'a gereksiz verileri tarattırın. Daha fazla dosya bulmak için Disk Temizleme penceresini gördükten sonra Sistem dosyalarını temizle'ye tıklayın.

6. Zararlılara karşı tarayın: PC'niz aniden yavaşladıysa, bunun nedeni bir zararlı olabilir. Sisteminizde zararlı olmadığından eminseniz, bir antivirüs yazılımıyla onu koruma altına alın.