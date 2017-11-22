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THY Euroleague’de 9. hafta heyecanı yarın ve 24 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Haber Merkezi IHA
THY Euroleague’de 9. hafta maç programı haberimizde.

THY Euroleague’de 9. hafta maç programı haberimizde.

Fotoğraf: IHA

THY Euroleague’de 9. hafta heyecanı yarın ve 24 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Barcelona Lassa, Macca FOX Tel Aviv’i ağırlarken, Fenerbahçe Doğuş’da evinde BC Khimki ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ise Unicaja Malaga, CSKA Moskova ile İspanya’da oynayacak.

Euroelague’de haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes
22.00 Brose Baskets Bamberg - Valencia Basket
22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos
23.00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia SAD
Cuma

20.45 Fenerbahçe Doğuş - BC Khimki
22.00 Panathinaikos - Real Madrid
22.45 Unicaja Malaga - CSKA Moskova

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