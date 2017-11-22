Trabzon, Artvin, Gümüşhane hava durumu-Yüksek kesimlerde kar yağışı 22 Kasım

Trabzon, Artvin ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı. Bu illerin hava durumundan son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından Şalpazarı, Çaykara ve Hayrat ilçelerinin bazı mahallelerinde kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin çalışmalarına başladığı vurgulanan açıklamada, Şalpazarı ilçesinin Sinlice, Gökçeköy ve Kuzuluk; Çaykara ilçesinin Çayıroba, Arpaözü, Demirkapı; Hayrat ilçesinin Sarmaşık ve Dağönü mahallelerinde kar yağışının yoğun olduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kent genelinde yolu ulaşıma kapalı mahalle bulunmadığına işaret ederek Kar Mücadelesi Eylem Planı çerçevesinde ekiplerin il genelinde görev başında olduğunu vurguladı.

Gümrükçüoğlu, kar yağışının yaşandığı mahallelere kısa sürede müdahale edildiğini ve gerekli çalışmaların ivedilikle yerine getirildiğini ifade etti.

TRABZON HAVA DURUMU

- Artvin

Artvin ve ilçelerinde dün gece yarısından itibaren yağmur etkili oldu, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü. Hava şartları nedeniyle şehir ve köy yollarının ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmadı. 2 bin rakımlı Atabarı Kayak Tesisleri'nde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, yaptığı yazılı açıklamada, karla mücadele çalışması için iş makineleri ve personelin hazır olduğunu bildirdi.

Depolarında yeterince tuzlu kum, tuz ve solüsyon olduğunu aktaran Kocatepe, "Kış hazırlıklarımız tamam. Ekiplerimiz mesai kavramı gözetmeksizin 7-24 karla mücadele edecektir. Vatandaşlarımızın da Meteorolojinin uyarılarını dikkate almaları ve sürücülerimizin zincirsiz ve kar lastiği olmadan trafiğe çıkmaması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

ARTVİN HAVA DURUMU

- Gümüşhane

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısından sonra etkisini artırarak sürdü. Sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası Zigana Dağı'nda kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetre olarak ölçüldü.

Yağış sonrası ana güzergahlar üzerinde Karayolları ekiplerince temizleme çalışmaları yapıldı. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı ve güney kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu bölgesinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara'nın kuzeydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Bolu, Karabük, Kastamonu ile Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm.) ve yer yer yoğun kar (20 cm. ve üzeri.) şeklinde olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Perşembe) batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde, yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine kuvvetli (10-20 cm.), yüksek kesimlerde yoğun (20 cm. ve üzeri) kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON OLAYI UYARISI: Bu gece (22.11.2017 Çarşamba gecesi) İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere zirai don olayı beklendiğinden, halen zirai faaliyette bulunan üreticilerimizin yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.