Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ısının düşmesiyle Şalpazarı ilçesinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı ilçe genelindeki okullarda eğimine 24 Kasım Cuma ara verildi.

Trabzon hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kastamonu, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Karadeniz kıyı kesiminde ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.