Trabzonspor Sivasspor CANLI! TS Sivas maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Sivasspor CANLI yayınına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtı haberimizde. İki takım arasında ligde oynanan 22 maçta bordo-mavililerin 11 galibiyeti bulunurken, ev sahibi Sivasspor’un ise biri hükmen olmak üzere 6 galibiyeti bulunuyor. Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor rakibiyle 23. kez karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele edemeyen Sivasspor bir sezonun ardından tekrar Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 22 maçta bordo-mavililerin 11 galiiyeti bulunurken, Sivasspor’un ise 6 galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 33 gole karşılık Sivasspor 23 gol kaydetti. Sivasspor biri İstanbul olmak üzere üzere ev sahibi olduğu 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, rakibine 4 defa mağlup oldu. Bu maçlarda Sivasspor 16 gol, Trabzonspor ise 15 gol attı.

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Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor Sivasspor maçı 26 Kasım 2017 Pazar günü saat 14.00'da oynanacak.

Beşiktaş’ın iki kaptanı karşı karşıya

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımda kaptanlık yapan Rıza Çalımbay ile Samet Aybaba karşı karşıya gelecek. 2002-2004 yılları arasında Trabzonspor’u çalıştıran Samet Aybaba ile 2010-2013 yılları arasında Sivasspor’u çalıştıran Rıza Çalımbay, görevde bulundukları takımlar için büyük bir taktik savaşı verecekler. İki teknik adam bugüne kadar 9.kez puan mücadelesi verirken, söz konusu maçlarda ise Çalımbay’ın üstünlüğü bulunuyor. 5 maçta Rıza Çalımbay takımları kazanırken 3 maçta ise Samet Aybaba’nın takımları galip geldi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Samet Aybaba, teknik direktör olarak Trabzonspor ile Süper Lig’de karşılaştığı 27 maçın sadece dördünü kazanabildi ve 15’ini kaybetti, 8 maçta ise beraberlik aldı. Aybaba, Eskişehirspor’un başında rakibiyle oynadığı son maçı 1-0 kazanmıştı. Çalımbay ise Sivasspor’a karşı farklı takımların başında çıktığı 12 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Burak Yılmaz en çok golü Sivasspor’a attı

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Süper Lig’de Sivasspor ile karşılaştığı 14 lig maçında 12 gol attı. Burak’ın ligde en fazla gol attığı rakibi Sivasspor olurken, milli futbolcu söz konusu golleri Trabzonspor ve Galatasaray’da forma giydiği dönemlerde kaydetti.