​TRT 1 canlı izle -Konyaspor Marsilya canlı

TRT 1 canlı yayın izleme ekranını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda bu akşam Konyaspor ile Marsilya karşılaşıyor. Mücadele TRT1 kanalından şifresiz olarak canlı izlenebilecek. Konyaspor Marsilya maçından tüm detayları haberimizden görebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker Konyaspor ile Fransa temsilcisi Olympique Marsilya arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sergei Karasev, Anton Averyanov, Tikhon Kalugin (Rusya)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Filipovic, Moke, Ferhat Öztorun, Bourabia, Volkan Fındıklı, Musa Araz, Milosevic, Fofana, Evouna

Olympique Marsilya: Mandanda, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Anguissa, Luiz Gustavo, Thauvin, Ocampos, Sanson, Germain

Konyaspor Marsilya maçı hangi kanalda? Konya Marsilya canlı yayın Konyaspor Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. I Grubu 5. hafta maçında Konyaspor sahasında Marsilya ile karşılaşıyor. Mücadele saat 21.00'da TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi canlı izlemek için sayfamızda paylaştığımız bağlantıyı kullanabilirsiniz. Atiker Konyaspor, Olympique Marsilya'yı konuk ediyorAtiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maç TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek. Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay'dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Mehmet Özdilek, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Özdilek yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Salzburg maçından 1 puanla dönen Atiker Konyaspor, gruptan çıkma şansını devam ettirdi. Yeşil-beyazlı ekip, yarın Marsilya karşısında son dönemlerde yakaladığı moral ve motivasyonu daha da üst seviyelere çıkartmaya çalışacak.KONYASPOR MARSİLYA TRT 1 CANLI İZLEGruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayı kazanarak gruptaki puanını 7'ye çıkarmak istiyor. Rakibiyle berabere kalması durumunda gruptan çıkma şansını son maça taşıyacak yeşil-beyazlılar, yenilmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda edecek.I Grubu'nun 5. haftasındaki diğer maçta Salzburg, Vitoria Guimaraes'i ağırlayacak.UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda beşinci hafta maçları öncesi puan durumu şöyle: Takımlar O G B M A Y Av. P 1- Salzburg 4 2 2 0 4 1 3 82- Olympique Marsilya 4 2 0 2 3 3 0 63- Atiker Konyaspor 4 1 1 2 2 4 -2 4 4- Vitoria 4 1 1 2 4 5 -1 4- Atiker Konyaspor, Avrupa'daki 11. randevusuAtiker Konyaspor, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında 11. sınavına çıkacak. Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. Konyaspor'un Avrupa kupalarında geride kalan 10 maçta aldığı sonuçlar şöyle:2016-2017 sezonu:Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1 Gent-Atiker Konyaspor: 2-0 Atiker Konyaspor-Braga: 1-1 Braga-Atiker Konyaspor: 3-1 Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0 Atiker Konyaspor-Gent: 0-1 2017-2018 sezonu: Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1Atiker Konyaspor - Salzburg: 0-2Salzburg - Atiker Konyaspor: 0-0

Atiker Konyaspor, Olympique Marsilya'yı konuk edecek

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'yı konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maç TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay'dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Mehmet Özdilek, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Özdilek yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Salzburg maçından 1 puanla dönen Atiker Konyaspor, gruptan çıkma şansını devam ettirdi. Yeşil-beyazlı ekip, yarın Marsilya karşısında son dönemlerde yakaladığı moral ve motivasyonu daha da üst seviyelere çıkartmaya çalışacak.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayı kazanarak gruptaki puanını 7'ye çıkarmak istiyor. Rakibiyle berabere kalması durumunda gruptan çıkma şansını son maça taşıyacak yeşil-beyazlılar, yenilmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda edecek.

I Grubu'nun 5. haftasındaki diğer maçta Salzburg, Vitoria Guimaraes'i ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda beşinci hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av. P

1- Salzburg 4 2 2 0 4 1 3 8

2- Olympique Marsilya 4 2 0 2 3 3 0 6

3- Atiker Konyaspor 4 1 1 2 2 4 -2 4

4- Vitoria 4 1 1 2 4 5 -1 4

- Atiker Konyaspor, Avrupa'daki 11. randevusu

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 11. sınavına çıkacak.

Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

Konyaspor'un Avrupa kupalarında geride kalan 10 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu:

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1

Gent-Atiker Konyaspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Braga: 1-1

Braga-Atiker Konyaspor: 3-1

Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0

Atiker Konyaspor-Gent: 0-1

2017-2018 sezonu:

Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0

Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1

Atiker Konyaspor - Salzburg: 0-2

Salzburg - Atiker Konyaspor: 0-0