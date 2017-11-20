TRT 1 canlı izle! Hd kalitede Beşiktaş Porto canlı yayını

TRT 1 canlı izlemek için hemen tıkla. Beşiktaş Porto maçının şifresiz olarak canlı yayınlanacağı TRT 1 kanalını internet üzerinden kolayca izleyebilirsiniz. İşte Beşiktaş Porto maçına dair tüm detaylar ve TRT 1 canlı yayın sayfası.

Beşiktaş bir üst tur için sahada

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda lider durumda bulunan Beşiktaş, Porto’yu konuk edecek. 4 maç sonunda 10 puan toplayan siyah-beyazlılar, beraberlik durumunda dahi üst turu garantileyecek.

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda 4 maçta topladığı 10 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, saat 20.00’de taraftarı önünde Porto’yla karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Portekiz ekibini deplasmanda Talisca, Cenk ve Babel’in golleriyle mağlup eden siyah-beyazlılar, Porto karşısında beraberlik dahi alsa bir üst tura yükselmeyi garantileyecek. Beşiktaş geride kalan 4 maçta topladığı 10 puanla, Şampiyonlar Ligi’nde en fazla puan alan 6 takımdan 1’i oldu. Beşiktaş, 4 maçın tamamını kazanan Manchester United, Paris Saint Germain ve Manchester City’nin ardından Barcelona ve Tottenham ile birlikte 4 maç sonunda en fazla puan toplayan ekip oldu.

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI TRT 1 CANLI YAYINI İZLE

6 maçta 1 galibiyet

Beşiktaş, daha önce Porto ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Portekiz temsilcisi 3 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Porto karşısındaki ilk galibiyetini bu sezon deplasmanda 3-1’lik skorla elde etti. Zorlu karşılaşma öncesinde 2 takımda da çok önemli bir eksik göze çarpmıyor. Beşiktaş’ta Atınç ve Gökhan Töre’nin uzun süren sakatlıkları devam ediyor. Porto’da ise Otavio, Soares ve Marega’nın sakatlıkları var.

İlk gol Quaresma’dan

Beşiktaş ile Porto arasındaki ilk karşılaşma 3 Ekim 2007 tarihinde İnönü Stadı’nda Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında oynandı. Portekiz temsilcisi 90. dakikada, şu anda Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma’nın attığı golle 1-0 kazanmasını bildi. Porto, gruptaki 2. maçı da 2-0 galip tamamladı. Quaresma, bu karşılaşmada da takımının 2. golüne imza atan isim oldu.

11 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından iç sahada rakiplerine boyun eğmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi’nde iç sahada Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova’yla berabere kalan Beşiktaş, Skenderbeu karşısında da 2-0 kazanmıştı. Ancak siyah-beyazlılar, son maçta deplasmanda Sporting Lizbon’a kaybederek gruptan çıkamamıştı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Şenol Güneş’in öğrencileri, evinde Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica’yla berabere kaldı. Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva, Olympiakos ve Lyon karşısında da taraftarı önünde galibiyete uzanmasını bildi. Bu sezon Devler Ligi’nde 2 kez iç sahada oynayan siyah-beyazlılar, Leipzig’i 2-0 mağlup ederken, Monaco ile de 1-1 berabere kaldı. Gruptaki 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Beşiktaş Porto maçı canlı izle-Bjk Porto maçı şifresiz canlı Beşiktaş Porto maçı şifresiz canlı izlemek için haberimizden faydalanabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Vofafone Park'ta Portekiz ekibi Porto'yu konuk ediyor. Kara kartal'ın bu zorlu mücadelesi TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara geliyor. Saat 20.00'da başlayacak Beşiktaş Porto maçını izlemek isteyen futbolseverler sayfamızda paylaştığımız bağlantıyı kullanabilir ve maçı şifresiz canlı olarak izleyebilirler. İşte Beşiktaş Portomaçından son gelişmeler, istatistikler ve canlı izleme ekranı.Beşiktaş, tarihi maça çıkıyorBeşiktaş, Avrupa kupalarında tarihi maçlarından birine çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, 5. hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.Beşiktaş ile Porto arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.Siyah-beyazlı ekip, grubun ilk mücadelesinde rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. İyi başlangıcını sonraki karşılaşmalara taşıyan Beşiktaş, ardından Leipzig'e 2-0 ve Monaco'ya 2-1 üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı takım, son olarak Monaco ile 1-1 berabere kaldı.- Tarihi maça tanıdık hakemİki takım arasındaki karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.Antonio Mateu Lahoz, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da düdük çalmıştı. Lahoz, maçta hatalı goller yiyen siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyan vatandaşı Fabricio Agosto Ramirez'i teselli etmesiyle dikkati çekmişti.BEŞİKTAŞ PORTO CANLI İZLE- Beraberlik de yetecekGruptan çıkmak için yarın Beşiktaş'a beraberlik de yetecek. Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek. - Yenilse bile gruptan çıkma şansı varBeşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.- G Grubu'nda puan durumuG Grubu'nda puan durumu şöyle:TakımlarOGBMAYAv.PBeşiktaş 4 3 1 0 8 3 5 10Porto 4 2 0 2 9 7 2 6Leipzig 4 1 1 2 5 8 -3 4Monaco 4 0 2 2 3 7 -4 2- Puan rekoru için sahaya çıkacakBeşiktaş, Porto'yu yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adına tarih yazacak.Siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe'nin elinde bulunuyor. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kaldığı takdirde Fenerbahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale edecek.- Vodafone Park'ta son 4 maçı kazanamadıBeşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de oynadığı 3 lig maçının yanı sıra 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasından da 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu süreçte Vodafone Park'ta Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını ise 1-1 beraberlikle tamamladı. - Tolgay Arslan ve Caner Erkin kart sınırındaBeşiktaş'ın oynadığı 4 maçta 2'şer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, sınırda bulunuyor. Bu iki oyuncu, oynadıkları takdirde ve sarı kart görmeleri halinde grubun son mücadelesinde Leipzig'e karşı cezalı duruma düşecek. Porto'da ise 2'şer sarı kartı olan Sergio Oliviera ile Danilo Pereira, kart sınırında yer alıyor.- Aboubakar, eski takımına karşıPorto'nun Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmada geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar da eski takımına karşı mücadele edecek.2016-2017 sezonu başında Porto'dan transfer edilen Aboubakar, Süper Lig'de Beşiktaş'a 12 gol kazandırırken, Avrupa kupalarında 6 kez fileleri havalandırmıştı. Kamerunlu futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.Aboubakar, siyah-beyazlı formayı son olarak 3 Haziran'da Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada giymişti. Bu karşılaşmada 1 de gol atan Aboubakar, 169 gün sonra Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip olarak sahaya çıkacak.Porto ile Beşiktaş arasında oynanan ilk maçta forma giymeyen Aboubakar, karşılaşma sonrası galibiyet sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncuları soyunma odasında ziyaret ederken, tavırlarıyla Portekiz ekibinin tepkisini çekmişti.Aboubakar, Porto formasıyla bu sezon Portekiz liginde 9 ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı 3 golle etkili bir performans ortaya koyuyor.- Eski takım arkadaşları karşı karşıyaSiyah-beyazlı ekipte ise Pepe ile Ricardo Quaresma, eski takımlarına karşı forma giyecek. Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, 2004-2007'de Porto forması giyerken, Quaresma da çeşitli dönemlerde Portekiz ekibinde görev yaptı.Yarınki müsabaka eski takım arkadaşlarını da karşı karşıya getirecek. Beşiktaşlı oyuncu Pepe ile Porto kalecisi Iker Casillas, bir dönem Real Madrid'de beraber oynamıştı. Siyah-beyazlı ekibin oyuncularından Anderson Talisca, rakip futbolcu Maxi Pereira ile Benfica'da beraber oynarken, Gary Medel ile Alex Telles ise Inter'de takım arkadaşlığı yaptı. Galatasaray'da bir dönem forma giyen Porto'nun Brezilyalı futbolcusu Telles, uzun bir aradan sonra İstanbul'da bir maça çıkacak.İstanbul’da yarın bu yollara dikkatVodafone Park Stadı’nda yarın saat 20.00’de oynanacak olan Beşiktaş A.Ş.-Fc Porto UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vodafone Park Stadı’nda yarın saat 20.00’de oynanacak olan Beşiktaş A.Ş. - Fc Porto UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası nedeniyle saat 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.Trafiğe Kapatılacak Yollar Ve Alternatif Güzergahlar şöyle:Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecek.Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak.Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek, Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek, Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak,Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak. Video: Porto 1-3 Beşiktaş (Maç Özeti)

Beşiktaş Porto maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Porto maçı şifresiz mi? Beşiktaş Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Porto'yu konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde takımlar son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Beşiktaş Porto mücadelesinden beraberlik yada galibiyet durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek. Beşiktaş Porto mücadelesi yarın (21 Kasım) akşam saat 20.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından şifreziz canlı yayınlanacak.Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'dan maç öncesi açıklamalarUEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Porto'nun teknik direktör Sergio Conceiçao, son yılların en iyi Beşiktaş takımına karşı mücadele edeceklerini söyledi.Karşılaşmanın oynayacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, çok kaliteli bir rakiple karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Son yıllarda en iyi sezonunu yaşayan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Çok kaliteli bir takım. Kendi stadında oynamasının avantajı var ama biz de kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Zorlukların ve rakibin gücünün farkındayız ama bizim de kendi hesaplarımız var. Beşiktaş'ın zor ve kolay taraflarını tespit ettik, onların üzerine oynayacağız." ifadelerini kullandı.Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maçtan farklı bir strateji ile mi oynayacaksınız?" şeklindeki soruya, "Bizim için bütün maçlar ve onlara bakış açımız farklı. Her maçta farklı strateji ile oynuyoruz." diye cevap verdi.Vodafone Park'ta baskılı bir atmosfer beklediklerini aktaran Conceiçao, "Sıcak ve baskılı atmosferler beni motive ediyor. Taraftarın baskısı oyunun bir parçası. Bu durum oyunu daha güzel hale getiriyor. Yarın bizi de zorlayan bir atmosfer olacak ama böyle bir havada oynamak beni daha çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımı çalıştırdığı için mutlu olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, oyunun iki yönünü de en iyi şekilde oynamak istediklerinin altını çizerek, "Beşiktaş'ın kapasitesinin farkındayız. Farklı noktalarda çeşitli zorluklarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bu zorluklara maçın gidişatına göre müdahale edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Conceiçao, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Vincent Aboubakar'ın da herkes gibi yarınki maça hazır olduğunu söyledi.- Portekizli futbolcu Pereira: "Kazanmak için geldik ve tek hedefimiz bu"Portu'nun savunma oyuncularından Ricardo Pereira ise yarınki maçta tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Üç puana ihtiyacımız var, kazanmamız lazım. Bugünden itibaren kendimizi hazır hissetmeye başladık. Yarın iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Beraberlik bizim için yeterli olmayacak. Kazanmak için geldik ve tek hedefimiz bu. Sadece kazanmaya odaklandık. Atmosfer zorlayıcı olacak ama bunu bilerek buraya geldik. Çok iyi hazırlandık bu maça. Yoğun bir hazırlık süreci geçirdik, daha fazla antrenman yaptık. Beşiktaş çok kaliteli oyunculara sahip. Quaresma da bunlardan biri."- Porto hazırlıklarını tamamladıPortekiz ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Vodafone Park'ta yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular, koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.Beşiktaş'ın Porto maçındaki kozu Cenk Tosun olacakUEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında yarın Portekiz'in Porto takımını konuk edecek Beşiktaş'ın, bu önemli karşılaşmada en büyük kozu Cenk Tosun olacak.Siyah-beyazlı formayla özellikle son 2 sezondaki performansıyla adından söz ettiren Cenk Tosun, mevcut kadrodaki isimler arasında en golcü oyuncu olarak dikkati çekiyor. Cenk, Beşiktaş kariyerinde Avrupa kupalarında şu ana dek 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, Porto karşısında yarın 1 gol bulduğu takdirde 12 gollü Bobo'yu yakalayacak.- Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusuCenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde de takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. Geçen sezon Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ise şu ana dek 4 kez gol sevinci yaşadı. Monaco karşısında topu filelerle buluşturarak Şampiyonlar Ligi'nde 5 gole ulaşan Cenk, bu organizasyonda 4 golü bulunan Oktay Derelioğlu'nu geride bıraktı.- Quaresma'nın 1 yıllık hasretiSiyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan Ricardo Quaresma da Avrupa kupalarında en golcü sıralamasında iddiasını sürdürüyor. Cenk Tosun gibi 11 golü bulunan Quaresma ise Beşiktaş formasıyla son golünü 23 Kasım 2016'da Benfica'ya karşı kaydetti. Benfica karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, yaklaşık 1 yıldır rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Quaresma da Cenk Tosun gibi yarınki karşılaşmada gol atarsa Bobo'yu yakalayacak- En golcü Oktay DerelioğluBeşiktaş'ta Avrupa kupalarında en golcü oyuncu sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Oktay Derelioğlu, Beşiktaş formasıyla 14 gol attı. Beşiktaş'ın eski oyuncularından Daniel Pancu 9 ve Demba Ba da 8 gol attı.- Takımın diğer golcüleriBeşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Anderson Talisca ile Ryan Babel de şu ana dek takımlarına Avrupa'da 5'er gol kazandırdı. Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup, ikişer kez rakip fileleri havalandırırken; Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Tolgay Arslan birer kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Gökhan Töre ise 5 gol atmıştı.

TRT 1 yayın akışı 21 Kasım

05:28İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

06:50İyilik Kulübü

07:30Yeşil Deniz

10:051'de Bugün

10:15Beni Böyle Sev

12:50Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:351'de Bugün

14:45Bir Yastıkta Kocayalım

16:35Aslan Ailem

18:55Hava Durumu

19:00Ana Haber

19:55Şampiyonlar Ligi Grup Karş. "Beşiktaş-Porto"

20:45Devre Arası

21:00Şampiyonlar Ligi Grup Karş. "Beşiktaş-Porto"

22:00Kalk Gidelim

00:50Leyla ile Mecnun

02:25Yeşil Deniz

04:25Bir Yastıkta Kocayalım

05:35-