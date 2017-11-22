Tunceli'de 50 kilogramlık EYP ele geçirildi-Tunceli haber

Tunceli-Pülümür karayolunda güvenlik güçleri tarafından tespit edilen uzaktan kumanda düzenekli, 50 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tunceli-Pülümür karayolu Uzuntarla köyü yakınlarında operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu sırada uzaktan kumandalı, patlatılmaya hazır 50 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış ve alüminyum tozu ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, patlayıcının bulunduğu yerde imha edildiği ifade edildi.