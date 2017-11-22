Tunceli'de 562 kişiye istihdam müjdesi-Tunceli yerel haber

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in kentteki işsizliği azaltmak için başlattığı çalışmalar kapsamında organize sanayi bölgesinde kurulacak ikinci tekstil atölyesinin sözleşmesi imzalandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen imza programında gazetecilere açıklamada bulunan Sonel, Tunceli'de yaklaşık 4,5 aydır görev yaptığını, tüm kurumlarla ortak hareket ederek, Tunceli'nin sorunlarını çözme noktasında kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Tuncay Sonel, şunları kaydetti:

"İlk geldiğimizde evleri, mahalleleri, ilçeleri geziyoruz. Gittiğimiz her yerde bir istihdam sıkıntısı vardı. Bir işsizlik söz konusuydu. Biz de ilk etapta birinci yatırımcımızı bulduk ve 29 Ekim'de tekstil atölyemizi açtık. 150 kişi ile çalışmaya başladı. Bir yıl olmadan 19 Mayıs 2018'i hedef koyduk. Kapalı bir alan yapacağız ve bin 62 kişinin çalışacağı bir tekstil atölyesi kurulmuş olacak."

İşsizliğin kentte önemli bir sorun olduğunu ve bu sorunu çözmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Sonel, şunları söyledi:

"İkinci tekstil atölyesini açması için Selçuk Bozkurt'a ricada bulunduk. İlk 150 kişi ile başlayacaktık. Bunu 162 kişi yapalım diye konuştuk. İnşallah organize sanayi bölgesi içerisinde 162 kişiyle başlayacağız ve bunu 562'ye kadar çıkartacağız. Bizim amacımız, Tuncelimizde özellikle hanım kardeşlerimize, vatandaşlarımıza iş vermek, aş vermek. Bunun için Tuncelimize gelen yatırımcılar başımızın tacıdır. Hem Valilik olarak hem belediye olarak vermiş olduğumuz desteklere devam edeceğiz. Yine orada çalışacak olan işçilerimizin bir yıl boyunca öğlen yemeklerini ve servislerini biz karşılayacağız. Yatırımcımıza ben, Tunceli halkımız adına buraya geldiği için buradaki vatandaşlarımıza iş imkanı sağladığı, aş verdiği, iş verdiği için teşekkür ediyorum. Hayırlı bol kazançlar diliyorum. Tuncelimize hayırlı olsun."

- "Tunceli'den ihracat yapacağız"

Tunceli'nin ikinci tekstil atölyesini kuracak olan iş adamı Selçuk Bozkurt da Vali Sonel'in kendisini arayarak kente yatırım yapması konusunda çağrıda bulunduğunu söyledi.

Vali Sonel'in işsizliği çözmek için yatırımcıya ciddi destekler sunduğunu anlatan Bozkurt, şunları şöyle konuştu:

"Valimizin önayak olup bize tamamen destek vermesi, yolumuzu açması ve desteklemesi bizim için çok önemli bir teşvik oldu. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah burada iyi bir şeyler yapıp önümüzü açıp, daha iyi bir yerlere gelmek, buradaki kapasiteyi, imkanları daha ileriye taşımak niyetindeyiz. Valimizle beraber bu yola baş koyduk. Buradan Tunceli'den ihracat da yapacağız. Hedeflerimiz var, hedeflerimize ulaşacağız. Valimizle beraber bu yolda güzel bir ses getireceğiz. İnşallah güzel örnek olacağız ve bunun arkası da inşallah gelecek."

İmza programında iş adamı Selçuk Bozkurt, 500 kişi olarak planlanan kapasiteyi, Tunceli'nin araç plaka numarası olan 62'yi ekleyerek 562 kişiye çıkartacağının sözünü verdi.

Konuşmaların ardından, Vali Sonel ve iş adamı Bozkurt, kurulacak ikinci tekstil atölyesinin sözleşmesini imzaladı.