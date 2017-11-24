Türkiye Letonya basketbol maçı kaç kaç bitti?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında sahasında Letonya'yı 85-73 yendi.

Milliler, gruptaki ikinci maçını 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Ukrayna ile oynayacak.

Karşılaşmaya boyalı alanı iyi kullanarak başlayan Letonya, 3. dakikada Pasecniks'in basketiyle 8-0'lık seri yakaladı. Ay-yıldızlılar, mola dönüşünde Metin Türen ve Barış Ermiş ile potaya giderek sayılar buldu ve ilk 5 dakika 9-4 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve Letonya ilk periyodu 20-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan milliler, rakibinin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirirken, 15. dakikada Metecan Birsen'in isabetiyle farkı 2 sayıya indirdi: 23-25. Mola dönüşünde Metecan Birsen ve Göksenin Köksal ile üç sayılık basketler bulan ay-yıldızlılar, 18. dakikada Semih Erden'in smaç basketiyle ilk defa öne geçti: 31-30. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken bitime 4 saniye kala Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle milliler soyunma odasına 37-34 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Melih Mahmutoğlu'nun art arda bulduğu basketlerle giren Türkiye, boyalı alanda da Sertaç Şanlı ile etkili oldu. Üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, Melih'in 26. dakikadaki basketiyle farkı 9 sayıya yükseltti: 53-44. Barış Ermiş'in 27. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (55-44) taşıyan milliler, son çeyreğe 67-54 üstün girdi.

Seyircisinin de desteğini arkasına alan Türkiye, son çeyreğe de iyi başladı. Barış Ermiş ve Doğuş Balbay'ın basketleriyle rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 85-73 galip ayrıldı.

Maçın en skorer Letonya adına 25 sayı üreten Peiners olurken, millilerde 24 sayı kaydeden Melih Mahmutoğlu galibiyete önemli rol oynadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Janusz Calik (Polonya)

Türkiye: Barış Ermiş 12, Melih Mahmutoğlu 24, Metecan Birsen 8, Metin Türen 5, Semih Erden 2, Sertaç Şanlı 15, Göksenin Köksal 11, Doğuş Balbay 2, Birkan Batuk 2, Furkan Aldemir 4, Berk Uğurlu, Tolga Geçim

Letonya: Jakovics 5, Skele 8, Silins, Peiners 25, Pasecniks 15, Ausejs 2, Freimanis 6, Mejeris, Blums 12, Grazulis, Kurucs

1. Periyot: 14-20

Devre: 37-34

3. Periyot: 67-54