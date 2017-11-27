Türkiye'de bayraklar neden yarıya indirildi?

Türkiye’de bugün bayraklar yarıya indirildi. Mısır katliamı nedeniyle bugün milli yas ilan edildi ve tüm kurumlarda bayrakların neden yarıya indirildiği de belli oldu.

Başbakanlık kararı kapsamında yarın akşam saatlerine dek tüm yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya çekilecek.

Mısır yas ilan etti

Mısır, saldırının ardından üç günlük ulusal yas ilan etti.

Mısır’da Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş kentinde bir camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölü sayısı 305’e yükseldi.

"Bunlara nasıl Müslüman deriz?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da yaşanan cami saldırısı sonrası bu açıklamayı yapmıştı:

"Bir terör örgütü eliyle yerle yeksan medeniyetimizin kadim şehirlerinin yıkılmasını durdurmak boynumuzun borcudur. İşte buyurun dün, Mısır'da Cuma namazında DEAŞ'ın yaptığı katliam... Bunlar katil bunların İslamla alakası yok... Bunlara nasıl Müslüman deriz? Bütün bu bölgede yeni terör oluşumlarının engellenmesi için bu hamleleri yapmak zorundayız.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da bir camiyi hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirmişti.

Gürcistan'da ulusal yas ilan edildi Gürcistan'ın Batum kentinde bir otelde çıkan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle 27 Kasım günü ulusal yas ilan edildi.Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin talimatıyla 27 Kasım günü ulusal yas ilan edildi ve ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirildi.Batum kentindeki Leogrand otelinde cuma günü çıkan yangında 10'u Gürcistan, 1'i İran vatandaşı 11 kişi hayatını kaybetmişti.Batum'da otel yangını 12 ölü

00:48 dk 24 Kasım 2017 IHA Mısır'da cami katliamı: 184 ölü! Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Al Rawda köyündeki bir cami yakınlarında meydana gelen patlamada 184 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, El-Abed'de bulunan bir camiye önce bombalı saldırı düzenlendiği daha sonra ise teröristlerin makineli tüfeklerle ateş açtığını belirtti.



