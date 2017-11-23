UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle-5. hafta maçlarının özetleri

UEFA Avrupa Ligi maç özetlerini, golleri ve maç sonuçlarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları, 8 gruptaki 14 mücadeleyle başladı.

Ligde A, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında 14 karşılaşma oynandı. I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, konuk ettiği Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kaldı.

Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği K grubundaki Lazio-Vitesse karşılaşması da 1-1 sonuçlandı. A Grubu'nda Villarreal, G Grubu'nda Viktoria Plzen, I Grubu'nda Salzburg, J Grubu'nda Östersunds, K Grubu'nda Nice, L Grubu'nda ise Real Sociedad, son 32 turuna adlarını yazdırdı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Astana (Kazakistan) - Villarreal (İspanya): 2-3

F Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Kopenhag (Danimarka): 2-1

G Grubu:

Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya): 2-0

Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0

H Grubu:

Köln (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 1-0

BATE (Belarus) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0

I Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Vitoria Guimaraes (Portekiz): 3-0

Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1

J Grubu:

Athletic Bilbao (İspanya) - Hertha Berlin (Almanya): 3-2

Östersunds (İsveç) - Zorya (Ukrayna): 2-0

K Grubu:

Lazio (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1

Nice (Fransa) - Zulte Waregem (Belçika): 3-1

L Grubu:

Rosenborg (Norveç) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Zenit (Rusya) - Vardar (Makedonya): 2-1

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Atiker Konyaspor turu zora soktu

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Marsilya ile 1-1 berabere kalarak tur şansını zora soktu.

ÖZET: Atiker Konyaspor Olympique Marsilya maç özeti Atiker Konyaspor Olympique Marsilya maç özetini ve gollerini izlemek için haberimizden faydalanabilirsiniz. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcilerimizden Konyaspor, Fransız ekibi Marsilya'yı ağırladı. Zorlu mücadelenin geniş özetini, maç sonucunu, önemli dakikaları ve notları sayfamızdan bulabilirsiniz.Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Marsilya ile 1-1 berabere kalarak tur şansını zora soktu.Konyaspor Marsilya maçından notlarAtiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile yaptıkları maçta, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.Antalyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Selim Ay, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner ve Ezekiel'i yedek soyunduran Özdilek, bu oyuncuların yerine ise Filipovic, Moke, Volkan Fındıklı, Fofana ve Evouna'ya görev verdi. Atiker Konyasporlu taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada, yaklaşık 20 Marsilya taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.KONYASPOR MARSİLYA MAÇ ÖZETİ (Maç sonrasında bu adreste olacak)Ankara'da darp edilen gazi Oktay, maçı locadan izlediAnkara’da benzin istasyonunda darp edilen gazi Muzaffer Oktay ve o gün araçta bulunan kız kardeşi Gamze Oktay ile annesi Kadriye Oktay da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Maça "onur konuğu" olarak davet edilen gazi Oktay, ambulansla geldiği Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda sedyeden akülü sandalyeye bindirilerek, çıkarıldığı locadan maçı izledi.Garcia'dan 2 değişiklikOlympique Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia ise Fransa Birinci Futbol Ligi'nde son olarak oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Bordeaux maçının kadrosundan 2 değişikliğe gitti. Garcia, Bordeaux maçında ilk 11'de yer alan Kostas Mitroglou ve Dimitri Payet'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Germain ve Luiz Gustavo'yu sahaya sürdü.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Marsilya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Mehdi’nin gelişine çektiği sert şut defansa çarparak kornere gitti.

18. dakikada ceza sahası çaprazından Amavi’nin orta şut karışımı vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.

20. dakikada orta sahadan gönderilen topla buluşan Fofana’nın savunma oyuncularını geçerek ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Mehdi’nin sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Volkan’ın yükselerek kafa vuruşunda top auta gitti.

47. dakikada çalımlarla sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Fofana’nın şutu Sakai’ye çarpıp kornere çıktı.

56. dakikada Mehdi’nin sol çaprazından gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Skubic müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

61. dakikada Amavi’nin son çizgiden çevirdiği topla altıpasa yakın bir bölgede sağ çaprazda buluşan Thauvin’in şutu Ferhat’a çarparak döndü. Topu yeniden önünde bulan Thauvin’in gelişine vuruşunda top kaleci Serkan’dan döndü. Dönen top Thauvin’in ayağına çarparak oyun alanının dışına çıktı.

80. dakikada Amavi ceza sahası içinde seken topa hareketlenen Mehdi’yi düşürünce hakem penaltı noktasını işaret etti. Amavi kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

82. dakikada Skubic, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Mandanda’nın sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

90 3. dakikada sol kanattan topla buluşan Moke, son çizgiye indikten sonra topu içeri çıkarmak istedi. Tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Moke’den seken top ağlarla buluştu. 1-1