UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maç programı

UEFA Avrupa Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nin 5. hafta heyecanı yarın oynanacak 24 karşılaşma ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında Astana ile Villerreal mücadele edecek. İki Türk takımının mücadele ettiği Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir deplasmanda, Atiker Konyaspor ise evinde 3 puan arayacak. C Grubu’nda yer alan Başakşehir, TSİ 23.05’te Bulgar ekibi Ludogorets ile karşı karşı gelecek. Konyaspor ise I Grubu maçında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Sheriff, Zlin’i ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın programı şöyle:
19.00 Astana - Villarreal
21.00 Viktoria Plzen - FCSB
21.00 Lugano - Hapoel Beer-Sheva
21.00 BATE - Kızılyıldız
21.00 Köln - Arsenal
21.00 Salzburg - Vitoria Guimaraes
21.00 Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya
21.00 Athletic Bilbao - Hertha Berlin
21.00 Östersunds - Zorya
21.00 Nice - Zulte Waregem
21.00 Lazio - Vitesse
21.00 Rosenborg - Real Sociedad
21.00 Zenit - Vardar
21.00 Lokomotiv Moskova - Kopenhag
23.05 Maccabi Tel Aviv - Slavia Prag
23.05 Partizan - Young Boys
23.05 Skenderbeu - Dinamo Kiev
23.05 Braga - Hoffenheim
23.05 Ludogorets - Medipol Başakşehir
23.05 AEK - Rijeka
23.05 Milan - Austria Wien
23.05 Everton - Atalanta
23.05 Olympique Lyon - Apollon
23.05 Sheriff - Zlin
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