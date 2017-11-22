UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maç programı

UEFA Avrupa Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nin 5. hafta heyecanı yarın oynanacak 24 karşılaşma ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında Astana ile Villerreal mücadele edecek. İki Türk takımının mücadele ettiği Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir deplasmanda, Atiker Konyaspor ise evinde 3 puan arayacak. C Grubu’nda yer alan Başakşehir, TSİ 23.05’te Bulgar ekibi Ludogorets ile karşı karşı gelecek. Konyaspor ise I Grubu maçında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Sheriff, Zlin’i ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın programı şöyle:

19.00 Astana - Villarreal

21.00 Viktoria Plzen - FCSB

21.00 Lugano - Hapoel Beer-Sheva

21.00 BATE - Kızılyıldız

21.00 Köln - Arsenal

21.00 Salzburg - Vitoria Guimaraes

21.00 Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya

21.00 Athletic Bilbao - Hertha Berlin

21.00 Östersunds - Zorya

21.00 Nice - Zulte Waregem

21.00 Lazio - Vitesse

21.00 Rosenborg - Real Sociedad

21.00 Zenit - Vardar

21.00 Lokomotiv Moskova - Kopenhag

23.05 Maccabi Tel Aviv - Slavia Prag

23.05 Partizan - Young Boys

23.05 Skenderbeu - Dinamo Kiev

23.05 Braga - Hoffenheim

23.05 Ludogorets - Medipol Başakşehir

23.05 AEK - Rijeka

23.05 Milan - Austria Wien

23.05 Everton - Atalanta

23.05 Olympique Lyon - Apollon

23.05 Sheriff - Zlin