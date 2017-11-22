Van’da elektrik kesintisi uygulanacak-Van yerel haber

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları nedeniyle 25 Kasım 2017 tarihinde 06.00-08.00 saatleri arasında Edremit merkez ve Edremit merkez mahalleleri, Edremit TOKİ konutları, Doğanlar ve Süphan mahalleleri, Memur-Sen TOKİ, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarları ile Eminpaşa Mahallesi’nin bir kısmında programlı elektrik kesintisi olacaktır” denildi.