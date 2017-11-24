Van’da okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

Van'da okullar tatil mi? Van'da yoğun kar yağışları görülüyor. Öğrenciler ise okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederken Van Valisi resmi açıklama yaptı.

Van'da okullar tatil mi?

Van’da etkili olan kar yağışından ötürü eğitime bir gün ara verildi.

Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Van’da okullar bugün için tatil edildi. Kar tatilini Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Zorluoğlu, twitterda paylaştığı mesajda, "Değerli öğretmen ve öğrencilerimiz, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde eğitim öğretime 24 Kasım 2017 Cuma günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Vali Zorluoğlu, olumsuz hava şartlarından dolayı kamuda çalışan hamile ve engelliler için de 1 günlük idari izin verildiğini açıkladı.