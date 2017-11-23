Van'da terör operasyonu haberi: 31 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Özalp ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanması, örgüte yardım yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik "Şehit Jandarma Er Hasan Çam" operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Özalp Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyondu 31 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan operasyon neticesinde icra edilen aramalarda 10 av tüfeği, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca şarjörü, 17 av tüfeği fişeği, 5 piyade tüfeği fişeği, 5 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca fişeği, 3 dürbün, telsiz, 7 terörist fotoğrafı, 19 cep telefonu, 3 tablet bilgisayar, 7 hafıza kartı, 13 sim kart, 2 fotoğraf makinesi, 2 kamera, 3 flaşbellek, FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasına yönelik kitap, PKK terör örgütünün propagandasına yönelik kitap, 250 paket kaçak sigara, örgütsel doküman ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."