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Kurbanlıklar pazara indi

1 ay kala görücüye çıkardılar

Besiciler Kurban Bayramı'na 1 ay kala binbir emekle yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı. Pazarda büyükbaşlar 4 bin liradan başlıyor, 11 bin liraya kadar satılıyor. Koç fiyatları bin 300 lira, koyun fiyatları ise bin lira civarında seyrediyor.

Haber Merkezi AA
Kurbanlıklar pazara indi

Kurbanlıklar pazara indi

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurbanlıklarını satışa çıkardı.

Bölgede, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan bölgelerde hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da yaşını anlamaya çalışıyor.

Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor.

  • Pazarda küçükbaş hayvanlar 900 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 4 bin liradan başlayıp, 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda yoğunluğun arttığını söyledi.

"Fiyatlar geçen yılın altında"

Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre düştüğünü vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük pazarı olan Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl büyük bir talep bekliyoruz. Besicilerimiz uzun süre ve büyük emeklerle hayvanlarını yetiştiriyor, emeklerinin karşılığını almak için bugünleri bekliyor. Umarım bu yıl üreticilerin yüzünün güldüğü bir sezon olur. Geçen yıla göre fiyatlarda düşüş var. Vatandaşlarımız bütçelerine uygun kurbanlıkları burada bulabiliyor. Fiyatlarımız şu anda iyi ve bayrama doğru da aynı seviyede seyredeceğini düşünüyoruz. Pazarda büyükbaşlar 4 bin liradan başlıyor 11 bin liraya kadar satılıyor. Koç fiyatları bin 300 lira, koyun fiyatları ise bin lira civarında seyrediyor."

  • Çiftçi, bayrama 15 gün kala yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini dile getirerek, kurbanlık temini konusunda da sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı.

Şanlıurfa'nın hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve adeta bölgenin lokomotifi konumunda bulunduğunu belirten Çiftçi, bu nedenle hayvancılığın kentte daha çok desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Pazar esnaflarından Mahmut Oba da her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'na doğru işlerinin arttığını ve telaşın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Farklı kentlerden de talep var

Şanlıurfalıların yanı sıra farklı illerden vatandaşların da pazara ilgi gösterdiğini dile getiren Oba, şöyle konuştu:

"Geçen yılki bayramdan daha iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz. İnsanlar son güne kalmadan kurbanlığını alıp kurtulmak istiyor, stres yaşamak istemiyor. Geçen seneye göre kurbanlık fiyatları biraz daha düşük. Geçen yıl küçükbaşlar ortalama bin 100 liraydı. Bu yıl ise 900 lira civarında satılıyor. Daha fazla hayvanın pazara inmesiyle fiyatların biraz daha düşeceğini düşünüyoruz."

Besici Halil Çiftçili de aylardır hayvanlarına en güzel şekilde bakmaya çalıştığına dikkati çekerek bayramı dört gözle beklediklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatlı bir telaşa kapıldıklarını anlatan Çiftçili, "Sabah ezanıyla birlikte kalkıp, hayvanları buraya getirdik. İnşallah son günlere kalmadan kurbanlıkları elden çıkarırız." dedi.

Pazara kurbanlık almaya gelen İzzettin Çalışkan ise fiyatların çok yüksek olmadığını ve beğendiği kurbanlığı en kısa sürede almayı düşündüğünü dile getirdi.

Bakan açıkladı: Ton başına 3 bin TL ödenecek
Bakan açıkladı: Ton başına 3 bin TL ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeşil mercimek alımlarıyla ilgili basın açıklamasında bulundu.Türkiye’nin yeşil mercimek üretiminin bu sene geçen seneye oranla yüzde 27 artarak 38 bin ton olacağı tahmin edildiğini belirten Pakdemirli, üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdiklerini duyurdu.Piyasa düzenleyici kurum olan TMO Genel Müdürlüğü’nün bu kapsamda 24 Temmuz 2018 Salı gününden itibaren yeşil mercimek alımına başlayacağını dile getiren Pakdemirli, "2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3 bin TL olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 TL ile birlikte yeşil mercimek üreticimizin eline ton başına 3 bin 790 TL geçecek. Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satabilecekler ve ürün bedelleri 10 gün içerisinde üretici hesaplarına aktarılacak. Yeşil mercimek üreticilerimiz dâhil bütün üreticilerimiz, her zaman Bakanlığımızın baş tacı olmuştur. Bakanlık olarak bu anlamda piyasaları yakından takip ediyor üreticimizi, tüketicimizi ve sektörümüzü mağdur edecek bir ortamın oluşmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. TMO tarafından yapılacak olan 2018 yılı yeşil mercimek alımlarının ülkemize ve tüm yeşil mercimek üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerinde bulundu.Antalya turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırdıTürkAkım'da kıyı geçişi çalışmalarına başlandı12 milyon emeklinin aylığı 22 milyon çalışandan

12 milyon emeklinin aylığı 22 milyon çalışandan
12 milyon emeklinin aylığı 22 milyon çalışandan

Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken, 22 milyon 407 bin 415 sigortalı çalışan bulunuyor.Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, Türkiye'de emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alanların sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, mevcut emekli sayısının aralarında Bulgaristan, Danimarka ve Norveç'in de olduğu birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.İdeal oran 1 emekliye karşı 4 çalışanın bulunmasıSosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bu yılın nisan verilerine göre, Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişinin devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı aldığına aktaran Ergün, buna karşın SGK'ye prim ödeyen çalışan sayısının 22 milyon 407 bin 415 kişi olduğuna dikkati çekti.Mevcut çalışan ve emekli sayılarının SGK'nin aktüeryal dengesindeki olumsuz tabloyu gözler önüne serdiğini ifade eden Ergün, "Dünyada sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesini sağlayabilmesinde ideal oran, sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışanın bulunmasıdır. Maalesef Türkiye'de 1 emekliye düşen sigortalı çalışan sayısı 1,63 dosya düzeyinde." dedi."Torunlarımızın bedel ödememesi için tedbirler alınmalı"Ergün, sağlıklı işleyen bir sosyal güvenlik sistemi için Türkiye'de sigortalı çalışan sayının yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Ülke olarak istihdamı artıramaz ve kayıt dışı istihdamı düşüremezsek gelecekte çalışanların ödediği sigorta primleri, emeklilerin aylıklarını karşılayamaz. SGK'nin mevcut aktüeryal dengesi bizi endişelendiriyor. Sadece yetkililerimiz değil, bütün toplumumuz, yaklaşan bu tehlikeyi ciddiye almalı ve yarın çocuklarımızın ya da torunlarımızın bedel ödememesi için gereken tedbirler ivedilikle alınmalıdır.Erdoğan talimatı verdi: Maaşları 200 bin TL'ye çıkacakEmeklilere maaş farkı perşembe ödenecekTürkiye’ye yüksek faiz kıskacı

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