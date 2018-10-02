1 Ekim reyting sonuçları! Söz ve Çukur dizisinin reytingleri

Yeni sezon başladı ve yenilenen kadrolarıyla diziler sahne aldı. Vatandaşlar tarafından ise hangi dizinin daha çok izlendiği araştırılıyor.

1 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

1 Ekim'e ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı ancak açıklandığı andan itibaren haberimizden görebilir ve tüm bilgilere erişebilirsiniz. Geçtiğimiz haftanın sonuçlarına ise aşağıdaki sonuçlar üzerinden ulaşabilirsiniz.

24 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları açıklandı ve Çukur dizisinden büyük bir atak geldi.

17 Eylül reyting sonuçları

10 Eylül reyting sonuçlarında son durum neydi?

Reyting nedir, nasıl ölçülür?

İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayı reyting, yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor.

Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değil. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası yok. Reyting ölçme işlemi reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırıyor. Milyonlar tarafından takip edilen bir dizi reklam şirketleri ile anlaşarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.