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Yılbaşı tatili için geri sayım! 1 Ocak 2024 resmi tatil mi? Yılbaşında okullar ve işyerleri tatil olacak mı?

Yılbaşı tatili için geri sayım sürüyor. Yılbaşı için plan yapanların yüzünü güldürecek tatil detayı, 2024 resmi tatil günleri takviminin yayınlanmasıyla ortaya çıktı. 31 Aralık 2023 yılbaşı gecesi ise pazar günü kutlanacak. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları ile okulların tatil olmasından dolayı 1 Ocak yılbaşı hangi güne denk geliyor, yılbaşında okullar tatil mi? soruları gündeme geldi. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2024 yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarın gün mü? İşte tüm soruların yanıtları.

14:31 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:32 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Resmi tatiller
Resmi tatiller

Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde yılbaşında tatil programı yapmak isteyenlerin en çok ilgisini çeken konuların başında yılbaşında tatil olacak mı? Yılbaşında okullar tatil olacak mı? Yılbaşı hangi gün? 1 Ocak resmi tatil mi? Soruları geliyor. Her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı yurdun her köşesinde yeni yıl coşkusu yaşanacak. 2024 yılında yılbaşını ilk günü olan 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. İşte detaylar…

1 OCAK HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.

1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.

Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil.

Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.

1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELECEK?

Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.

1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.

Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Tarih Tatil

1 Ocak 2024 Yılbaşı

9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı



#1 ocak
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#yılbaşı tatili
#resmi tatiller
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