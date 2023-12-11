Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde yılbaşında tatil programı yapmak isteyenlerin en çok ilgisini çeken konuların başında yılbaşında tatil olacak mı? Yılbaşında okullar tatil olacak mı? Yılbaşı hangi gün? 1 Ocak resmi tatil mi? Soruları geliyor. Her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı yurdun her köşesinde yeni yıl coşkusu yaşanacak. 2024 yılında yılbaşını ilk günü olan 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. İşte detaylar…
1 OCAK HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?
Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.
1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.
Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil.
Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak.
1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELECEK?
Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.
1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.
Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Tarih Tatil
1 Ocak 2024 Yılbaşı
9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı
29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı