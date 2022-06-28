İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 ilkokul 1. sınıf kayıt tarihleri e-Devlet sisteminde belli oldu!

Karnelerini alan öğrenciler yaz tatili sürecine girdi. Yaz tatili sürerken gelecek yıl ilkokula başlayacak öürencilerin velileri kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki, 2022-2023 okul kayıtları ne zaman yapılacak? 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin bilgiler...

2022- 2023 1. SINIF OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLACAYAK?

Milli Eğitim Bakanlığı e-Devlet üzerinden adrese dayalı kayıt sistemine ilköğretim e-kayıtlarının Temmuz ayının ilk haftasında velilerin erişimine açılacağı açıklamasını yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Veliler; çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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Geçtiğimiz yıl veliler, e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından, 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü itibariyla çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilmişti. Bu yıl dabBirçok öğrenci ve veli yeni eğitim dönemi için okul kayıtlarını temmuz ayının ilk haftasında yapmaya başlanacak.

1.SINIF OKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR? (2022-2023)

ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Mecburî ilköğretim çağına gelen çocuklar 1. sınıfa e-kayıt işlemi ile kayıt olacak.

İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında e-kayıt sonuçları e-devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak.

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E-OKUL OKUL KAYDI SORGULAMA

Öğrencilerin hangi okula yerleştirildiği bilgisinin açıklanmasının hemen ardından okul kayıt işlemleri başlıyor. Kayıt işlemi sırasında ailelerden çocuğun vesikalık fotoğrafı, veliye ait fatura talep ediliyor.

Öte yandan çocuğunuzun bu yıl anasınıfına mı 1.sınıfa mı gideceğini e-Okul okula başlama yaşı sayfası üzerinden sorgulayabilirsiniz.

OKUL BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA

Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

İlkokula başlama yaşı gelen çocukların kayıt yaptırma zorunluluğu var mı:

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Okula kayıt yaşı gelmiş ve 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır

İlkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.

E OKUL OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA ROBOTU