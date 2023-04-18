2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından 10 bin polis alımı yapılacağının açıklaması geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama sonrasında başvuru detayları merak ediliyor. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak 2023?

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

10 bin polis memur kadrosuyla ilgili başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi POMEM'e başvuru süreci henüz başlamadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ile ilgili resmi bir açıkama gelmedi.

KADRO VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı'nın "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" başlıklı 119 numaralı kararnamesi 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10 bin 24 kişilik kadro tahsisi yapıldı. Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez'inde görev yapacak bin, taşra teşkilatlarında görev yapacak ise 9 bin polis memuru olmak üzere 10 bin polis alımı yapılacak.

Öte yandan 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı, 3 daire başkan yardımcısı, 17 de şubu müdürü kadrosu açıldı.







