10 il için sarı kodlu uyarı! Birçok ilde kar yağacak: Meteoroloji 24 Ocak il il hava durumu raporunu yayınlandı

Hangi illeri kar yağışı bekliyor?
Meteoroloji'den 10 il için kar yağışı uyarısı geldi. Kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olabileceğine dikkat çekilirken vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Öte yandan AKOM, İstanbul'da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıklamıştı.
10 il için sarı kodlu uyarı
MGM tarafından Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Siirt, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak 2024
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ 3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -5°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -5°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 4°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
RİZE 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 2°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT -3°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Şırnak ve Bitlis ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI -2°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -6°C, -1°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı kar yağışlı
MALATYA -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt'in doğu çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı
Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, “Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.
Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre Perşembe'den itibaren gelen yağışlı havanın Pazar günü yurdun büyük bölümünde kar yağışına dönüşeceği görülüyor. Pazar günü 36 ilde kar yağışı bekleniyor.