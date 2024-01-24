10 il için sarı kodlu uyarı! Birçok ilde kar yağacak: Meteoroloji 24 Ocak il il hava durumu raporunu yayınlandı

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Sıcaklıklar iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyrederken, çarşamba günü için sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. İşte 24 Ocak il il hava durumu...

Hangi illeri kar yağışı bekliyor?

Meteoroloji'den 10 il için kar yağışı uyarısı geldi. Kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olabileceğine dikkat çekilirken vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Öte yandan AKOM, İstanbul'da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıklamıştı.

10 il için sarı kodlu uyarı

MGM tarafından Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Siirt, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak 2024

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ 3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -3°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -5°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -7°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT -3°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Şırnak ve Bitlis ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI -2°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -6°C, -1°C

Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı kar yağışlı

MALATYA -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt'in doğu çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Hafta sonuna dikkat: 36 ilde kar yağışı

Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, “Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre Perşembe'den itibaren gelen yağışlı havanın Pazar günü yurdun büyük bölümünde kar yağışına dönüşeceği görülüyor. Pazar günü 36 ilde kar yağışı bekleniyor.





🗓️24 Ocak 2024 Çarşamba

☃️Kuvvetli ve Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: İç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/GhsSKw9sQ1 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 24, 2024







