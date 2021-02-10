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10 şubat 2021 Çarşamba altın fiyatları! Bugün Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet, 22 ayar ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç tl?

10 şubat 2021 Çarşamba Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet, 22 ayar ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde sert bir düşüş yaşasa da son günlerde tekrar yükselişe geçti. 10 Şubat Çarşamba günü piyasaları yakından takip edenler ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatları 420 lirayı görürken, serbest piyasada diğer altın türlerinin de fiyat aralıkları merak ediliyor. Peki, Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet, 22 ayar ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları 10 şubat 2021 Çarşamba

Altın fiyatları 10 şubat 2021 Çarşamba

Serbest piyasada altın fiyatları 10 şubat 2021 Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar ve yeni evlenecek çiftler, Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet, 22 ayar ve gram altın fiyatları araştırmasını sürdürüyor. Altının gramı 420 TL’yi görürken, çeyrek altın fiyatları 670 lira alış ve 685 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, Çeyrek, Yarım, Cumhuriyet, 22 ayar ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

İşte, 10 Şubat 2021 altın fiyatları:

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? – 10 Şubat Çarşamba

Gram altın fiyatları altında genel yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte 10 Şubat Çarşamba gününe de yükselişle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre gram altın fiyatları 419 lira alış ve 421 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın fiyatları serbest piyasada tıpkı gram altın fiyatları gibi güne yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 670 lira alış ve 685 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın fiyatları da piyasa da 1.336,97 üzerinden artış göstererek, 10 2021 Çarşamba tarihinde 1.370,74 TL’yi gördü.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Özellikle yeni evlenecek çiftlerin en çok merak ettiği 22 ayar bilezik gram fiyatı 379,60 iken, 10 şubat 2021 Çarşamba günü 408,28 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

En çok tercih edilen altın türleri arasında yer alan cumhuriyet altın ise 2.682,32 TL’den yükseliş göstererek, 2.733,09 TL’ye ulaştı.

İşte piyasada yer alan diğer altın türleri ve fiyatları:

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

  • 229,89
  • 277,64

ZİYNET ALTINI FİYATI

  • 2.682,32
  • 2.733,09

ALTIN/ONS ($) FİYATI

  • 1.838,09
  • 1.838,55

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

  • 419,11
  • 419,19
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