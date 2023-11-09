Taşeron işçiye kadro

hakkında son gelişmeler kamuda çalışan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Taşeron işçi, bir işin veya işin bir kısmını asıl işverenin adına üstlenen ve bu iş için asıl işverenle sözleşme imzalayan şirket veya kuruluşun bünyesinde çalışan işçidir. Taşeron işçiler, asıl işverene bağlı olarak çalışırlar, ancak işverenleri asıl işveren değil, taşeron şirket veya kuruluştur. Taşerona kadro ne zaman verilecek 2023? İşte, haberin ayrıntıları.