Taşerona kadro ne zaman?
Torba yasada taşerona kadro var mı?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Taşerona kadro son durum nedir?
Daha önce kadroya geçen 1 milyon taşeron işçilerin haricinde bazı teknik nedenlerle kadro imkanı bulunmayan 100 bin taşeron işçi de bu dönemde kadro imkanı bekliyor. Bu işçilerle ilgili çalışmalar da yapıldı. KİT'lerdeki taşeronlar ve şoför kadrosundakiler 2. torba yasanın çıkmasını bekliyor.
Torba yasada hangi düzenlemeler var?
Yeni yasama yılına dün başlayan Meclis'in gündemine yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken, gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere verilecek refah payına ilişkin çalışmayı kısa süre içinde tamamlayacak
Taşeron işçiye kadro ne zaman Meclis’e gelecek?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Kamudaki taşeronları planladık. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." şeklinde konuşmuştu. Taşeron işçiler Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.
Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?
Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.” Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Taşerona kadro ne zaman Resmi Gazete’de yayınlanır?
Taşerondan kadroya geçecekler kimler?
Kadroya geçecek taşeron işçilerin şartları belli oldu mu?
Taşeron işçiler memur olacak mı?
Taşeron işçiler 'özel sözleşmeli personel' pozisyonunda istihdam edilecekler. Yani memur olamayacaklar ama kadrolu sayılacaklar.
Taşeron kadro sözleşemeleri kaç yıllık yapılacak?
Taşeron kadro sözleşemeleri 3'er yıllık olacak.
Taşeron işçilerin kadro için sınava girecek mi?
Taşeron işçilerin kadro durumu belediyeler ve kamu kanadında farklı olacak. Kamuya geçişte sınav yapılacak.
Taşeron kadro için yaş sınırı var mı?
Yaş sınır emeklilikle ilintili. Emekli aylığı almaya hak kazanmış taşeron işçi bu kadrodan yararlanamayacak.
Kadroya alınacak taşeron işçilerin işe giriş tarihleri ne zaman?
Kadroda şartlardan biri de tarihle ilgili. Taşeron işçilerin kadroya girebilmesi için 1 Kasım 2015'ten önce işe girmiş ve halen çalışıyor olması gerekecek. 1 Kasım 2015'ten sonra işe giren taşeron işçiler kadrodan yararlanamayacak.
Taşeron işçinin pozisyonunda değişiklik olacak mı?
Taşeron işçiler çalıştıkları kurumda kadrolu olduktan sonra aynı işi yapmaya devam edecek.
Taşeron maaşları değişecek mi?
Mevcut ücreti üzerinden maaş almaya devam edecek.
Taşeron kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Kamuda ve belediyelerde tam zamanlı çalışanlar düzenlemeden yararlanacak.
Taşeron işçilerin mali hakları nasıl belirlenecek?
Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra hakları toplu sözleşmeyle belirlenecek.
Taşeron prim hesabı nasıl yapılacak?
Kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamında değerlendirilecekler.