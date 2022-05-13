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PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?

2022 yılı 7. Dönem PAEM Sınav Takvimi ile amirlik sınavı gelen son dakika haberiyle açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin yaptığı açıklamaların ardından, 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için giriş sınavı yapılacağı duyuruldu. PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı için süreç belli oldu. PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman? 1000 komiser alımı sınavı hangi tarihte? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1000 Komiser Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? PAEM 2022 alımları!
Komiser alımı 2022

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2022 yılı 1000 komiser yardımcısı alımının sınav süreci adayların erişimine açıldı. Akademi tarafından yayımlanan duyuruya baktığımızda sınavın 26 Haziran 2022 tarihinde yapılacağına yer verildi.

1000 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından yapılacak alıma dair detaylar ve başvuru için gerekli hususlar ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden açıklanacak.

PAEM KOMİSER ALIMI İÇİN KAÇ KADIN KAÇ ERKEK ADAY ALINACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM), 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak suretiyle komiser yardımcılığı adaylığına toplam 1.000 öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  1. PAEM komiser yardımcısı alımı 2022 başvuru kılavuzu henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ilana dair detaylar şöyleydi:
  2. En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  3. Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.
  4. Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.
  5. Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler.
  6. Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
  7. PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

7. DÖNEM PAEM SINAVI NE ZAMAN?

Sınav tek oturum halinde 26 Haziran tarihinde düzenlenecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Amirlik sınavına başvurular 16-27 Mayıs tarihleri aralığında alınacak. Adaylar başvurularını (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) adresinden gerçekleştirecek.

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