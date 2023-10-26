Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş için müjdeli bir haber geldi. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, özellikle ilk kez ev alacak olanlar için düşük faizli konut kredisi kampanyası hayata geçiriliyor. Bu kampanya, ev sahibi olmayı düşleyenler için önemli bir fırsat sunuyor. İşte 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları ve başvuru sürecinin son durumu!

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR NE OLACAK?

Burada şartlar getirilecek. Daha önce o şehirde yakın zamanda bir konut satmamış olması, hisseli bir konuta sahipse hisse oranının yüzde 50’den az olması, alınan dairelerin belli bir süre kiraya verilememesi, kişilerin kendilerinin o dairede oturacak olması gibi bazı ek şartlar da değerlendirilebiliyor.

Bu düzenleme ‘konut sektöründe düşen ipotekli satışları da destekleyebilir mi?’ şeklinde soru işareti var. İpotekli satışlar eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 civarında düşmüştü. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 8.2’ye kadar geriledi. Ocak-eylül döneminde bir önceki yıla göre yüzde 29.6 azaldı.

Krediye erişilememesi konut üreticileri açısından soru işareti yaratıyor. Konut üretenler ‘acaba biz üretsek satamayacak mıyız?’ diyerek projelerini yapmayı erteleyebiliyorlar. Bu da konutta arz güvenliğini daha da riske atıyor.

1.20 FAİZ ORANI ÜZERİNDEN ÖDEME PLANI NE OLUR? AYLIK TAKSİT TUTARI NE KADAR OLUR?

Kredilerin yatırım aracı olarak kullanılmaması açısından bazı kriterler değerlendirilebiliyor. Şu an için 1 milyon TL konut kredisi çeken kişinin faiz oranı 1.2 seviyesinde de olsa 120 ay vadede aylık taksiti 15 bin 768 TL civarında oluyor. 1 milyon kredi için toplamda 1 milyon 892 bin TL ödüyor.

‘ÖDEME İKİ KAT ARTIYOR’

Şu an düşündüğümüz yüzde 3 gibi faiz oranlarından hesapladığımızda bu ödeme neredeyse iki kat artıyor ve taksitler 30 bin 800 TL’lere çıkıyor. 1 milyon TL kredi için 3 milyon 700 bin TL civarında bir geri ödeme çıkıyor. Maliyetler çok ciddi anlamda yükseliyor vatandaşların öngörüsü faiz oranlarının düşürülmesi diyebiliriz.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.







