120 gündü e-Devlet üzerinden uzatılacak: Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi ne kadar oldu?

Bir müjdemiz de yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili Yapılacak yeni düzenleme ile Yurt dışı cep telefonlarına e-devlet üzerinden “Geçici haberleşme” için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahus olarak 30’ar gün uzatılabilecek pic.twitter.com/TNoaRU3SXW

2023 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti. 2023 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 117 TL yerine 260 TL maktu ÖİV alınacak. Ocak ayından itibaren IMEI kayıt harcı ise 2732 TL’den 6091 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz 2023'te alınan yeni kararla birlikte IMEI kayıt ücretinde artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Bu tutar 2023 sonuna kadar geçerli olacak.