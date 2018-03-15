14 Mart reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamları vatandaşlar en sevdiği dizileri izlerken öte yandan da en çok izlenen diziyi merak ediyorlar. Reyting sonuçlarıyla Diriliş Ertuğrul’u geride bırakan Sen Anlat Karadeniz, bu hafta kaçıncı olacak? İlk bölümünde adından söz ettiren Börü’nün ise reyting sonuçlarında kaçıncı sırada olacağı merak konusu oldu.

14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

14 Mart reyting sonuçları açıklandı. İşte bu haftanın reyting sonuçları ve sıralamaları.







7 Mart reyting sonuçları son durum ne?

7 Mart reyting sonuçları açıklandı. TOTAL bazda Sen Anlat Karadeniz birinci oldu.

28 Şubat reyting sonuçlarında ne olmuştu?

28 Şubat reyting sonuçlarına göre Total bazda Sen Anlat Karadeniz birinci olmuş ve AB ile 20+ABC1 bazında ise Diriliş Ertuğrul efsanesi geri dönmüştü.

Reyting nedir, nasıl ölçülür?

İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayı reyting, yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor.

Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değil. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası yok. Reyting ölçme işlemi reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırıyor. Milyonlar tarafından takip edilen bir dizi reklam şirketleri ile anlaşarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.