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Özgün 14 Nisan İstanbul elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ) İstanbulda elektrik ne zaman gelecek?
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14 Nisan İstanbul elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ): İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

14 nisan 2022 günü İstanbullular elektrik kesintisiyle uyandı. İstanbul'da Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelen elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ açıklamalar yaptı. İstanbul'a ne zaman elektrik gelecek. İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ 14 Nisan elektrik kesintisi sorgulama ekranı. Detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
14 Nisan İstanbul elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ): ​İstanbulda elektrik ne zaman gelecek?
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

14 nisan 2022 günü İstanbullular elektrik kesintisiyle uyandı. İstanbul'da Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelen elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ açıklamalar yaptı. İstanbul'a ne zaman elektrik gelecek. İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ 14 Nisan elektrik kesintisi sorgulama ekranı. Detaylar haberimizde...

AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama- 12 nisan 2022

BEDAL İstanbul elektrik kesintisi sorgulama- 14 nisan 2022

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTİRK KESİNTİLERİNİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Elektrik faturaları ile ilgili flaş karar: Devlet desteği artırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen destek miktarı arttı. Hanedeki birey sayısına göre verilen ve üst limiti 137,33 lira olan destek tutarı 206 liraya çıkarıldı.
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TRT Haber'in haberine göre; Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyor olmak gerekiyor.<br><br>
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Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.<br><br>
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Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor.
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Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.
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Elektrik Tüketim Desteğinden faydalananlara, geçtiğimiz yıl, 2 buçuk milyar liradan fazla destek sağlandı.<br><br>
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Elektrik fatura desteği, dar gelirli ve ekonomik durumu nedeniyle faturalarını ödemekte zorluk çeken hanelere aile bazında verilmektedir.
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Bu çerçevede hane içi geliri kişi başına asgari ücretin 4'te 1'inden az olan (2022 yılı için 1.062,50-TL) aileler, fatura desteğinden yararlanabileceklerdir.
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Fatura desteği, ailedeki birey sayısına ve elektrik tüketim miktarına göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte faturanın %25'i ila yarısına kadar değişen tutarlarda devlet desteği sunulmaktadır.
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Kısacası Devlet, elektrik faturalarının yarısına kadar karşılayabilmektedir.
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Elektrik fatura desteği için başvurular ikamet edilen il-ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) gerçekleştirilmekte, başvurular incelendikten sonra kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.
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Başvurusu olumlu sonuçlanan ve elektrik faturalarında destek imkanına kavuşan vatandaşlar, PTT üzerinden faturalarını ödemeye gittiklerinde Devletin karşıladığı tutar otomatik olarak düşürülerek daha az tutarda ödeme yapmaları sağlanmaktadır.
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Elektrik faturaları ile ilgili flaş karar: Devlet desteği artırıldı
Geçen yıl hanedeki birey sayısına göre 137,33 lira olan elektrik tüketim desteğinin üst limit tutarı, yeni yılda 206 liraya çıkarıldı. Cihaza bağımlı kronik hastalara da elektrik tüketimine göre 200 liraya kadar destek verilecek. Öte yandan elektrik tüketiminde kademeli sisteme geçildi. Kademeli elektrik faturası sistemi, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle hayata geçti. Buna göre belirli bir kilovat altında tüketim sergileyen tüketiciler ile üzerinde tüketim gerçekleştiren tüketiciler arasında çarpan değeri farklı olacak. Peki, kademeli elektrik faturası nedir, nasıl hesaplanıyor? İşte elektrikte yeni dönem ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
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