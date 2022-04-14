14 Nisan İstanbul elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ): İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

14 nisan 2022 günü İstanbullular elektrik kesintisiyle uyandı. İstanbul'da Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelen elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ ve BEDAŞ açıklamalar yaptı. İstanbul'a ne zaman elektrik gelecek. İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ 14 Nisan elektrik kesintisi sorgulama ekranı. Detaylar haberimizde...

AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama- 12 nisan 2022

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAL İstanbul elektrik kesintisi sorgulama- 14 nisan 2022

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

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BEDAŞ GÜNCEL ELEKTİRK KESİNTİLERİNİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ