15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları araştırılıyor. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama "https://personel.meb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden ve MEB'in sosyal medya hesaplarından yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki ekran üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

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Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumun elektronik ortamda tercih edebilecektir.

E DEVLET SÖZLÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerinin alınması süreci başlayacak. Atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları 31 Ocak’ta açıklanacak.