​Bugün Ramazan orucunun kaçıncı günü?

2022 yılının Nisan ayında başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta son orucu tutulacak. "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 15 Nisan bugün orucun kaçıncı günü?"

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün Ramazan ayının 14. günüdür. 15 Nisan 2022 tarihi, Diyanet'in yayınladığı takvime göre Hicri 1443 yılı Ramazan ayının 14. günündeyiz.

MÜBAREK RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

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KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022'de 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

- 1 Mayıs 2022 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

- 2 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

- 3 Mayıs 2022 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba