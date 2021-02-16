15 Şubat 2021 Reyting Sonuçları Pazar için merak ediliyor. Dün reyting birincisi kim oldu sorusu ise izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu. Reyting Sonuçları günlük olarak yayınlanır ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak üç çeşit ölçülür. Dün TRT 1 ekranlarında yayınlanan

Uyanış: Büyük Selçuklu reyting sonuçları da son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Peki, Dün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 15 Şubat 2021 Reyting Sonuçları Pazartesi listesi hakkında detaylar...

15 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

15 Şubat Reyting Sonuçları Pazartesi için henüz belli olmadı. Konuyla ilgili detayları saat 10.30 - 11.00 arasında haberimizden öğrenebilirsiniz.

Dün reyting sıralamasında kim birinci oldu merak edilirken,

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi reyting sonuçları da en trend konular arasında yer aldı. Dilerseniz geçen haftanın reyting sonuçlarına göz atabilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

İşte 8 Şubat 2021 tarihli geçen haftanın reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1 CUKUR SHOW TV ESRA EROL'DA ATV YASAK ELMA FOX MARASLI ATV SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX HAVA DURUMU ATV MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV SHOW ANA HABER SHOW TV MARASLI (OZET) ATV

15 Şubat 2021 Pazartesi TV'de Neler Vardı?

Dün akşam hangi kanalda ne yayınlandı? İşte 15 Şubat 2021 pazartesi TV yayın akışı:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

09:45 Kırmızı Oda

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Survivor Panorama

13:15 Süper 1 Takım

13:30 Survivor Panorama

14:45 Süper 1 Takım

15:00 Doya Doya Moda

15:45 Süper 1 Takım

16:00 Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'

00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Metro 'Yabancı Film'

05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yüzleşme

19.00 Kanal D Haber

20.00 Geniş Aile Komşu Kızı 'Türk Filmi'

21.45 Geniş Aile Komşu Kızı 'Türk Filmi'

23.45 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 'Yabancı Film'

02.30 Yüzleşme (Tekrar)

04.45 Gelinim Mutfakta(Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maraşlı 'Dizi'

00.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi'

17.15 Seksenler 'Dizi'

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

00.15 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

02.45 52 Hafta 'Belgesel'

03.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Yerli Sinema

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Kırmızı Oda

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

13:15 Süper 1 Takım

13:30 Survivor Panorama

16:15 Arif v 216

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler