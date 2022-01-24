15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr tatili uzayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında açıklanan MEB akademik takvimine göre 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sömestr tatilinin bitiş tarihi araştırılıyor. Peki büyük bir merakla araştırılan 2. dönem ne zaman başlıyor ve süresi uzatıldı mı? 2022 Sömestr yarıyıl tatili toplam kaç gün olacak, ne zaman bitecek?

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 24 Ocak günü kapanacak ve 4 Şubat günü açılacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde olacak.

YIL SONU KARNELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de alınacak.