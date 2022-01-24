Özgün 15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr tatili uzayacak mı?
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15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr tatili uzayacak mı?

2. dönem ne zaman başlıyor 2022? 15 tatil ne zaman bitiyor? soruları merak ediliyor. MEB takvimi ile 15 tatil geçtiğimiz Cuma gününde başlamıştı. İlkokul, ortaokul ve liselerde ilk dönemin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline çıkmış oldu. Hafta sonlarıyla birlikte iki hafta sürecek olan tatille ilgili olarak "15 tatil ne zaman bitiyor, ayın kaçında bitiyor, yarıyıl tatili kaç gün sürecek, uzatılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? 15 tatil uzatılacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr tatili uzayacak mı?
15 tatil

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında açıklanan MEB akademik takvimine göre 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sömestr tatilinin bitiş tarihi araştırılıyor. Peki büyük bir merakla araştırılan 2. dönem ne zaman başlıyor ve süresi uzatıldı mı? 2022 Sömestr yarıyıl tatili toplam kaç gün olacak, ne zaman bitecek?

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 24 Ocak günü kapanacak ve 4 Şubat günü açılacak.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde olacak.

YIL SONU KARNELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de alınacak.

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