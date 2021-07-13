15 Temmuz Sözleri ve Şiirleri: Anlamlı Kısa Resimli 15 Temmuz Mesajları

Takvimler, 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinden yapılanmış olan FETÖ terör örgütü mensupları halkın seçilerek başa geldiği hükümeti indirmeye teşebbüs etti ve devleti ele geçirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara inen halk tanklara, savaş uçaklarına ve silahlara karşı göğsünü siper ederek destansı bir direniş gösterdi. Türk milleti tarih yazdı. 15 Temmuz 2021, 15 Temmuz destanın 5'inci yıl dönümü olarak tüm illerimizde şehitlerimiz anılacak. Yıl dönümü olması nedeniyle 15 Temmuz mesajları yayımlanıyor. Tüm vatandaşlar 15 Temmuzu unutmadıklarına dair mesajlar gönderiyor, sosyal ağlar üzerinden 15 Temmuz sözleri paylaşıyor. İşte 15 temmuz şiirleri, resimleri ve kısa 15 Temmuz mesajları ve sözler,
ANLAMLI 15 TEMMUZ SÖZLERİ
Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.
15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye
VATAN İçin Yaşayıp Öldünüz; Siz Toprağa Değil, Kalplere Gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad Ediyoruz.
Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez
Herkes gönIünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da
En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.
Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!
"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor…"
249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkIarı karıştı toprağa. 249 baba daha ağIadı evIadına.
Allah’a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.
KISA 15 TEMMUZ MESAJLARI
Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)
15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!
Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.
Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel. 15 Temmuzu unutma!
Ömer Halisdemir gibi VATAN evlatlarını unutursak kalbimiz kurusun.
15 TEMMUZ ŞİİRLERİ
15 Temmuz – Ahmet Selçuk İlkan
Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi
Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi
O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel
Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel
Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü
Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın
Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne
Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ
15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,
Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.
Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
Tam ülke elden gitti gidiyor,
Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.
Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?
Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.
Tuncay Amasyalı
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz
Kazındı hafızalarımıza
Milletimin cesurlukları
Kimi panzerin önüne yattı
Kimi kurşunlara siper etti gövdesini
Başaramadı darbeciler gayesini
Dünya gördü Türk'ün cesaretini
Kabul etmez kimsenin esaretini
Tank da silah da hiç bir şey durduramaz
İnanmış Türk Milletini
Asla Korkutamaz
OTUZ KUŞ
Ben babamın en hüzünlü yanıyım
Ben Babamın aslan kahramanıyım!
Öyle değil mi Baba?
Gözlerin kıpkırmızı!
Çok mu ağladın!
Baba! o geceyi bir de benden dinle !
Ama Her zamanki gibi dinle,
Tebessümle...
Rüyamda kanat sesleri duydum,
Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa.
Sanki biraz gül, biraz leylaktı
Sonra otuz kuş gördüm,
Hepsi beyazdı.
Otuz kuş, gökyüzüne şehadet diye yazdı.
Bir ses duydum,
Hayırdır!, dedim.
Hayırdır, dediler.
Çukurkuyu'daki
Gökyüzü gibiydi uçtukları yer!
Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler
Kanatlarında kan vardı!
Hayırdır!, dedim,
Hadi sen de uç!
Bizden hızlı uçabilirsin, dediler.
30 kuş beni boşluğa bıraktı baba!
Birden uyandım, hayır olur dedim.
Meğer gecesi kabus olacak bir güne uyanmışım.
Gökyüzünün yıldızlarını çalıp,
Omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece
Ruhları yoktu.
Korkar mı senin oğlun?
Korkmaz!
Korkmadım!
Zekai Paşam aradı baba:
Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor.
O makam senin namusundur Ömer!
Ben gelene kadar namusunu koru!
Gerekirse o vatan hainini vur!
Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer!
Hakkını bana helal et!
Paşam Şehadet der demez
Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba!
Rüya değil bu kez. Uyanıktım!
Muhteşem bir koku yayıldı odaya!
Birşey oldu o an!
Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi.
Sanki tek başıma,tüm dünyayla savaşabilirdim!
Hazırlanıp bahçeye çıktım
Hainin etrafında karanlık yüzlü adamları vardı.
Bir arslanın karşısında duran çakallar gibiydiler.
Engellemeye çalıştım, durmadılar.
Ben de silahımı çekip, baş haini başından vurdum!
Yine kuşları gördüm baba!
Bana doğru uçuyordu!
Otuz kuş,
Kanat sesleri
Vücuduma dokunan.
Ve Kanatlarında kan
Salâ sesi! Gökleri yırtan!
Muhteşem bir koku
Gül mü, leylak mı?
İçime yayılan!
Ve Çukurkuyu'nun gökyüzü!
Masmavi, bulutsuz!
Ve Sessiz!
Ve sessizlik!
İçimde huzur.
Gökyüzündeyim
Ama artık Kuşlar beni tutmuyor!
Uçuyorum ve Onlardan hızlıyım
Meğer ben şehit olmuşum.
Baba! yalnız değilim burda
Yine ordudayım,
Şehitler ordusunda!
Baba
Ne oldu biliyor musun?
Peygamber alınlarımızdan öptü,
Şehitlere dedi ki
Kardeşlerinizi tebrik edin!
Bunlar benim garip şehitlerimdir!
Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehid oldunuz!
Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı.
Sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı.
Sizler tanklarla savaştınız, bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi!
Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehid oldunuz ama bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara göğüslerini siper etti!
Bunlar benim gariplerimdir!
Tebrik edin kardeşlerinizi!
Baba! Milletime söyle!
Albayrağın dalgalandığı her yerde biz varız!
Paşama söyle namusumu çiğnetmedim!
Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle!
De ki Ömer size bir vatan bıraktı!
Çekinmeden Bu vatan bizim! diyebilirsiniz.
Çünkü bedelini ödedim!
Baba ben oğluma, Ertuğrul'a
Bu vatan için şehid olmayı öğrettim!
Sen de bana öğrettiğin gibi
Ona vatan için yaşamayı öğret!
Bu vatan bizim baba!
Otuz kurşun yedim!
Bedelini ödedim!
Babacım hürmetle ellerinden öperim.
Ben babamın en hüzünlü yanıyım,
Ben Babamın aslan kahramanıyım!
Ben vatanımın Asil Kahramanıyım!
Dursun Ali Erzincanlı
RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI