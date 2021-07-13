15 Temmuz Sözleri ve Şiirleri: Anlamlı Kısa Resimli 15 Temmuz Mesajları

Takvimler, 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinden yapılanmış olan FETÖ terör örgütü mensupları halkın seçilerek başa geldiği hükümeti indirmeye teşebbüs etti ve devleti ele geçirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara inen halk tanklara, savaş uçaklarına ve silahlara karşı göğsünü siper ederek destansı bir direniş gösterdi. Türk milleti tarih yazdı. 15 Temmuz 2021, 15 Temmuz destanın 5'inci yıl dönümü olarak tüm illerimizde şehitlerimiz anılacak. Yıl dönümü olması nedeniyle 15 Temmuz mesajları yayımlanıyor. Tüm vatandaşlar 15 Temmuzu unutmadıklarına dair mesajlar gönderiyor, sosyal ağlar üzerinden 15 Temmuz sözleri paylaşıyor. İşte 15 temmuz şiirleri, resimleri ve kısa 15 Temmuz mesajları ve sözler,

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ANLAMLI 15 TEMMUZ SÖZLERİ

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye

VATAN İçin Yaşayıp Öldünüz; Siz Toprağa Değil, Kalplere Gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad Ediyoruz.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez

Herkes gönIünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da

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En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor…"

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkIarı karıştı toprağa. 249 baba daha ağIadı evIadına.

Allah’a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

FOTOĞRAF 8 15 Temmuz akşamı FETÖ'cü askerlerin darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olaylara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir grup asker, darbe girişimine tepki göstermek için köprüye yürüyenlerin üzerine ateş açtı. Vurulan siviller taksilerle, ambulanslarla hatta motosikletlerle hastanelere taşındı. Tamamen asker dolu bir otobüs de köprüye gitmek üzereyken vatandaşlar tarafından durduruldu. Otobüsün camları kırılırken içerideki askerler ateşle karşılık verdi. Akşam saatlerinden itibaren köprünün Avrupa yakasına geçişini tanklarla tutan bir grup asker, darbe girişimine tepki göstermek için köprüye yürüyenlerin üzerine ateş açtı. Köprü gişelerin duvarlarını siper yapan ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan kalabalık, her ateş açıldığında kendini yere attı ancak geri adım atmadı. Vurulan siviller taksilerle, ambulanslarla hatta motosikletlerle hastanelere taşındı. Darbeci askerler kalabalığın üzerine ateş ederken Beylerbeyi girişinden ters yönden bir tank ve zırhlı araç hızla köprüye girdi. Tamamen asker dolu bir otobüs de köprüye gitmek üzereyken vatandaşlar tarafından durduruldu. Otobüsün camların kırılırken içerideki askerler ateşle karşılık verdi. Askeri otobüs çok fazla ilerleyemeden durduruldu. Otobüsten indirilen bir asker kalabalık tarafından linç edildi. Bu görüntüler sabahın ilk ışıklarına kadar saatlerce sürdü. Köprüyü tutan askerlerin teslim olmasıyla sona erdi. 15 Temmuz gecesi Boğaziçi köprüsü 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gecesi köprüde yaşanan ortaya koyan en net görüntüler.

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KISA 15 TEMMUZ MESAJLARI

Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

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Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel. 15 Temmuzu unutma!

Ömer Halisdemir gibi VATAN evlatlarını unutursak kalbimiz kurusun.

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

15 Temmuz – Ahmet Selçuk İlkan

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

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Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

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Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

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Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz

Kazındı hafızalarımıza

Milletimin cesurlukları

Kimi panzerin önüne yattı

Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

Başaramadı darbeciler gayesini

Dünya gördü Türk'ün cesaretini

Kabul etmez kimsenin esaretini

Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

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İnanmış Türk Milletini

Asla Korkutamaz

OTUZ KUŞ

Ben babamın en hüzünlü yanıyım

Ben Babamın aslan kahramanıyım!

Öyle değil mi Baba?

Gözlerin kıpkırmızı!

Çok mu ağladın!

Baba! o geceyi bir de benden dinle !

Ama Her zamanki gibi dinle,

Tebessümle...

Rüyamda kanat sesleri duydum,

Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa.

Sanki biraz gül, biraz leylaktı

Sonra otuz kuş gördüm,

Hepsi beyazdı.

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Otuz kuş, gökyüzüne şehadet diye yazdı.

Bir ses duydum,

Hayırdır!, dedim.

Hayırdır, dediler.

Çukurkuyu'daki

Gökyüzü gibiydi uçtukları yer!

Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler

Kanatlarında kan vardı!

Hayırdır!, dedim,

Hadi sen de uç!

Bizden hızlı uçabilirsin, dediler.

30 kuş beni boşluğa bıraktı baba!

Birden uyandım, hayır olur dedim.

Meğer gecesi kabus olacak bir güne uyanmışım.

Gökyüzünün yıldızlarını çalıp,

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Omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece

Ruhları yoktu.

Korkar mı senin oğlun?

Korkmaz!

Korkmadım!

Zekai Paşam aradı baba:

Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor.

O makam senin namusundur Ömer!

Ben gelene kadar namusunu koru!

Gerekirse o vatan hainini vur!

Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer!

Hakkını bana helal et!

Paşam Şehadet der demez

Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba!

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Rüya değil bu kez. Uyanıktım!

Muhteşem bir koku yayıldı odaya!

Birşey oldu o an!

Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi.

Sanki tek başıma,tüm dünyayla savaşabilirdim!

Hazırlanıp bahçeye çıktım

Hainin etrafında karanlık yüzlü adamları vardı.

Bir arslanın karşısında duran çakallar gibiydiler.

Engellemeye çalıştım, durmadılar.

Ben de silahımı çekip, baş haini başından vurdum!

Yine kuşları gördüm baba!

Bana doğru uçuyordu!

Otuz kuş,

Kanat sesleri

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Vücuduma dokunan.

Ve Kanatlarında kan

Salâ sesi! Gökleri yırtan!

Muhteşem bir koku

Gül mü, leylak mı?

İçime yayılan!

Ve Çukurkuyu'nun gökyüzü!

Masmavi, bulutsuz!

Ve Sessiz!

Ve sessizlik!

İçimde huzur.

Gökyüzündeyim

Ama artık Kuşlar beni tutmuyor!

Uçuyorum ve Onlardan hızlıyım

Meğer ben şehit olmuşum.

Baba! yalnız değilim burda

Yine ordudayım,

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Şehitler ordusunda!

Baba

Ne oldu biliyor musun?

Peygamber alınlarımızdan öptü,

Şehitlere dedi ki

Kardeşlerinizi tebrik edin!

Bunlar benim garip şehitlerimdir!

Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehid oldunuz!

Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı.

Sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı.

Sizler tanklarla savaştınız, bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi!

Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehid oldunuz ama bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara göğüslerini siper etti!

Bunlar benim gariplerimdir!

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Tebrik edin kardeşlerinizi!

Baba! Milletime söyle!

Albayrağın dalgalandığı her yerde biz varız!

Paşama söyle namusumu çiğnetmedim!

Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle!

De ki Ömer size bir vatan bıraktı!

Çekinmeden Bu vatan bizim! diyebilirsiniz.

Çünkü bedelini ödedim!

Baba ben oğluma, Ertuğrul'a

Bu vatan için şehid olmayı öğrettim!

Sen de bana öğrettiğin gibi

Ona vatan için yaşamayı öğret!

Bu vatan bizim baba!

Otuz kurşun yedim!

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Bedelini ödedim!

Babacım hürmetle ellerinden öperim.

Ben babamın en hüzünlü yanıyım,

Ben Babamın aslan kahramanıyım!

Ben vatanımın Asil Kahramanıyım!

Dursun Ali Erzincanlı

RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI

15 TEMMUZ MESAJLARI: Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

15 TEMMUZ MESAJLARI: 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

15 TEMMUZ MESAJLARI: Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.

15 TEMMUZ MESAJLARI: Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

15 TEMMUZ MESAJLARI: Vatan sana canımız feda. Sonsuza dek kalleşlere elveda…

15 TEMMUZ MESAJLARI: Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

15 TEMMUZ MESAJLARI: Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.