18 Ocak reyting sonuçları: Hangi dizi ve programlar en çok izlendi?

Total, AB ve ABC1 sıralamalarında birinciliği elde tutan dizi veya program belli oldu. Yeni yeni programlar, diziler ve yarışmaların ardından oluşan reytingler de araştırılmaya başlandı. Peki 18 Ocak reyting sonuçlarında son durum ne?

18 Ocak 2021 reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları açıklandı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi hem Total hem de AB reyting sonuçlarında birinci oldu.

11 Ocak reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı? Reyting sonuçları açıklanıyor. Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım merak ediliyor. Pazartesi akşamı yayınlanan diziler total, ab ve abc1 sıralamada yer bulmaya çalışırken yarışma programları da rekabete hız kazandırdı.Her gün bir önceki günün sıralaması beli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merakla bekleniyor. Peki 11 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı reyting sonuçları birincisi kim oldu?REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.AB Grubunda birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI4 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı. AB Grubunda birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, dördüncü sırada Çukur yer aldı.4 Ocak reyting sonuçları: İşte en çok izlenen dizi ve programlarKurtlar Vadisi sevenlerine güzel haber: Yeni bölümleri ve yeni ismiyle geri dönüyorDün akşamın en çok izlenen dizisi merak ediliyor: İşte 28 Aralık reyting sonuçları

Reyting nedir, nasıl ölçülür?

İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayı reyting, yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor.

Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değil. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası yok. Reyting ölçme işlemi reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırıyor. Milyonlar tarafından takip edilen bir dizi reklam şirketleri ile anlaşarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.