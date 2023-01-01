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İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
2007 yılında öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 16. ölüm yıl dönümü nedeniyle Şişli’de bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü için yapılacak anma nedeniyle yarın saat 11.00 itibariyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Peki İstanbul’da yarın hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte detaylar.
17:37 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i anma programı için, Şişli’de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollar yerine alternatif güzergahlar kullanılabilecek.

19 OCAK PERŞEMBE İSTANBUL’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Valilikçe yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim İstikametine), Ergenekon Caddesinden Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy İstikameti, Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden) Zafer Sokak Şişli İstikameti trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.



#İstanbul
#trafik
#Agos Gazetesi
#Hrant Dink
#Şişli
9 dakika önce
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İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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